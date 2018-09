Taekwondo | radiato il biolimpionico Steven Lopez per abusi sessuali La vittima

Taekwondo - Steven Lopez radiato per abusi sessuali. Il Campione Olimpico accusato di violenze su minorenni : Steven Lopez è stato squalificato a vita per aver abusato sessualmente di una minorenne. Il due volte Campione Olimpico di Taekwondo (trionfò a Sydney 2000 e Atene 2004 tra i i 68 kg, a Pechino 2008 fu di bronzo ma tra gli 80 kg) è stato radiato come hanno annunciato il Centro SafeSport e l’Associazione Taekwondo degli Stati Uniti d’America. A denunciare la violenza era stata Nina Zampetti che nel 2000 aveva soltanto quattordici anni ...