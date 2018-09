: #Svezia,aggressioni neonazi a seggi voto - CyberNewsH24 : #Svezia,aggressioni neonazi a seggi voto - NotizieIN : Svezia,aggressioni neonazi a seggi voto -

Elettori e giornalisti aggrediti in diversielettorali in tutta lada un gruppo disti svedesi. Lo riporta lo Svenska Dagbladet. Membri del 'Movimento della Resistenza nordica',questo il nome della formazione di estrema destra, hanno fatto irruzione durante ila Boden, Ludvika e Kungalv creando panico tra le persone in coda. Un altro gruppo di estrema destra,'Alternativa per la',ha infranto la regola del silenzio, pubblido su Twitter diversi messaggi dopo l'apertura delle urne.(Di domenica 9 settembre 2018)