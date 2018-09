Svezia | ultradestra sotto il 18% | rebus governo Intimidazioni neonazi Video

Svezia - ultradestra sotto il 20% Adesso il governo è un rebus Intimidazioni neonazi Video : Il partito anti Ue avanza ma i socialdemocratici restano la prima forza politica del Paese. Incertezza sulla formazione del governo . Raid dell’ ultradestra con minacce a giornalisti ed elettori in diverse località.

Svezia - secondo exit poll : l'ultradestra risale al 19% - centrosinistra in vantaggio : Elezioni in Svezia. secondo Tv4, socialdemocratici primi al 25%. L'estrema destra non sfonda: 16%, una percentuale molto al di sotto della quota indicata nei sondaggi alla vigilia