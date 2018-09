Svezia senza una maggioranza L' estrema destra anti migranti sfiora il 18%

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) I socialdemocratici ai minimi storici restano il primo partito, l'avanza ma non sfonda, crescono i piccoli partiti: è questo il quadro che emerge dalle elezioni in. Il partito del premier Stefan Lofven avrebbero ottenuto il peggiore dato dal 1908, ma in grado comunque di garrgli la permanenza alla guida del governo. Non c'è però stato l'exploit dellasovranista, euroscettica eimmigrati: gli "Svedesi democratici" non sfondano e si fermano al 17,7% mentre guadagnano consensi gli ex comunisti di Sinistra che arriverebbero al 8,1%, raddoppiando quasi i propri voti.Il 38% degli svedesi ha deciso solo all'ultimo per chi votare. Addirittura il 41% ha detto di aver cambiato partito dalle ultime elezioni nel 2014. In molti hanno così deciso di voltare le spalle ai socialdemocratici perché, malgrado una crescita economica stabile e un tasso di disoccupazione ...