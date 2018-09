: #Svezia Oggi voto per rinnovo Parlamento - CyberNewsH24 : #Svezia Oggi voto per rinnovo Parlamento - TelevideoRai101 : Svezia Oggi voto per rinnovo Parlamento - Ale_Everyday : RT @brisokom: Il 4 Marzo 1716 il re di Svezia promulgò un editto che obbligava i cani ad indossare le pantofole. La legge, mai applicata ma… -

Urne aperteindalle 8 alle 20 per ildel Parlameno. Il partito di estrema destraDemocratica (Sd), cresciuto in popolarità insieme al suo giovane leader, Jimmie Akesson, 39 anni, è sopra il 20 per cento e ambisce a diventare il primo partito. I socialdemocratici, al potere da decenni, invece, sono scesi dal 40 per cento al 25, dicono i sondaggi.(Di domenica 9 settembre 2018)