Svezia | centrosinistra avanti L' estrema destra verso il 20%

(Di domenica 9 settembre 2018) I socialdemocratici ai minimi storici restano il primo partito, l'avanza ma non sfonda, crescono i piccoli partiti: è questo il quadro che emerge dalle elezioni in. Il partito del premier Stefan Lofven avrebbero ottenuto il peggiore dato dal 1908, ma in grado comunque di garantirgli la permanenza alla guida del governo. Non c'è però stato l'exploit dellasovranista e anti immigrati: gli "Svedesi democratici" non sfondano e restano al di sotto del 20% mentre guadagnano consensi gli ex comunisti di Sinistra che arriverebbero al 9,8%, raddoppiando quasi i propri voti. Alle elezioni legislative di oggi il partito di"Svedesi democratici" incassa un risultato rilevante: seppur sotto i pronostici, che lo davano intorno al 25%, ha preso tra il 16,3% e il 19,2%. Un significativo balzo inse si considera che alle precedenti elezioni il partito ...