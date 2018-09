Svezia | boom degli anti Ue | estrema destra verso il 20%

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) Anche insoffia il vento dell'europeismo. Alle elezioni legislative di oggi il partito didemocratica" incassa un risultato rilevante: seppur sotto i pronostici, che lo davano intorno al 25%, ha incassato tra il 16,3% e il 19,2%. Un significativo balzo in avse si considera che alle precedenti elezioni il partitoimmigrazione di Jimmie Akesson aveva incassato il 12.9% delle preferenze. A vincere questa tornata elettorale dovrebbero essere, tuttavia, i socialdemocratici con il 25,4% dei consensi. Con circa 5,5 punti percentuali in meno rispetto a quattro anni fa, segnano però il loro peggior risultato da un secolo. Non sorridono nemmeno i moderati di Alleanza, la coalizione di centroche si fererebbe tra il 17,8% e il 18,4%.