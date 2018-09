Svezia | anti Ue sotto il 20% ma centrosinistra avanti Intimidazioni neonazi ai seggi

Svezia - boom degli anti Ue : estrema destra verso il 20% : Anche in Svezia soffia il vento dell'anti europeismo. Alle elezioni legislative di oggi il partito di estrema destra "Svezia democratica" incassa un risultato rilevante: seppur sotto i pronostici, che lo davano intorno al 25%, ha incassato tra il 16,3% e il 19,2%. Un significativo balzo in avanti se si considera che alle precedenti elezioni il partito anti immigrazione di Jimmie Akesson aveva incassato il 12.9% delle preferenze. A vincere questa ...

Svezia - exit poll : sinistra in vantaggio - destra anti-immigrati ferma al 16 - 3% : Elezioni in Svezia. Secondo Tv4, socialdemocratici primi al 25%. L'estrema destra non sfonda: 16%, una percentuale molto al di sotto della quota indicata nei sondaggi alla vigilia

ELEZIONI Svezia 2018 - SVOLTA ANTI MIGRANTI?/ Ultime notizie - Lofven vs Akesson : i sondaggi : ELEZIONI SVEZIA 2018, risultati e Ultime notizie: urne aperte oggi fino alle 20. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra ANTI-migrANTI(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:33:00 GMT)

Effetto ‘migranti’ alle Elezioni Svezia 2018/ Ultime notizie - i sovranisti ‘contro‘ il modello Scandinavia : Elezioni Svezia 2018, risultati e Ultime notizie: urne aperte oggi fino alle 20. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:12:00 GMT)

Il sociademocratico Lovfen Vs il moderato Kristersson : chi sono i due aspiranti premier che si sfidano in Svezia : sono due i principali aspiranti alla carica di premier dopo il voto politico che si tiene oggi in Svezia: il primo ministro uscente, il 61enne leader socialdemocratico Stefan Lofven, e il leader del Partito conservatore, Partito moderato, Ulf Kristersson. Il primo, 61 anni, ha assunto la carica di capo del governo nel 2014 senza avere al suo attivo alcuna esperienza in parlamento. Dal 2014 guida una coalizione di minoranza con i Verdi.STEFAN ...

Elezioni Svezia 2018 : urne aperte oggi/ Risultati ultime notizie : in ascesa Akesson e la destra anti-migranti : Elezioni Svezia 2018, Risultati e ultime notizie: urne aperte oggi fino alle 20. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:30:00 GMT)

Svezia alle urne - un voto pieno di incognite con il rischio dell'onda anti-migranti : ... dice di essere disponibile a lavorare tanto con la sinistra quanto con la destra, a condizione di potere avere voce in capitolo sulla politica migratoria. Finora, tuttavia, nessuno dei blocchi ha ...

Svezia - Jimmie Akesson : il leader dell'estrema destra spaventa l'Europa/ Ultime notizie : "Preferite i migranti?" : Jimmie Akesson, il sovranista di destra che scuote la Svezia, chi è? Anti UE e anti-migranti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Nelle urne in Svezia il rischio dell'onda anti-migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Alla vigilia delle elezioni in Svezia è sempre testa a testa : in ascesa il partito anti-immigrati dei Democratici Svedesi : Alla vigilia delle elezioni Svedesi, i sondaggi fotografano un testa a testa tra il blocco di sinistra e il gruppo di quattro partiti di centro-destra, con un potenziale forte rafforzamento del partito anti-immigrati.Secondo l'esito di un'inchiesta diffusa oggi dAlla radio svedese, la coalizione che riunisce SocialDemocratici, Verdi e partito della sinistra si attesta sul 40% delle preferenze, con un solo punto di vantaggio rispetto ai partiti ...

Jimmie Akesson - il sovranista di destra che scuote la Svezia - chi è?/ Anti UE e anti-migranti : l’Europa trema : Jimmie Akesson, il sovranista di destra che scuote la Svezia, chi è? Anti UE e Anti-migrAnti: l’Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:14:00 GMT)

Svezia - la banca centrale rinvia stretta e mantiene tassi fermi e negativi : La Riksbank , banca centrale svedese, ha infatti confermato l'accelerazione dell'economia e dell'inflazione , ma ha tenuto a sottolineare che quest'ultima è in gran parte condizionata dalla fiammata ...

Svezia - l'ultradestra anti immigrazione e contro la UE punta alla vittoria : In Svezia domenica prossima ci saranno le elezioni nazionali, i Democratici svedesi secondo i sondaggi sono dati tra il 20 e il 25%. La Swexit e la lotta all'immigrazione irregolare sono i temi principali al centro della loro campagna elettorale, Jimmie Akesson è il candidato premier ed è attualmente lui la preoccupazione per l'Europa. Svezia, anti immigrazione e anti UE le parole d'ordine Il partito dei Democratici svedesi è nato nel 1988 e ...