Svezia al voto | in ascesa la destra radicale e i populisti

Svezia Oggi voto per rinnovo Parlamento : 04.59 Urne aperte Oggi in Svezia dalle 8 alle 20 per il rinnovo del Parlameno. Il partito di estrema destra Svezia Democratica (Sd), cresciuto in popolarità insieme al suo giovane leader, Jimmie Akesson, 39 anni, è sopra il 20 per cento e ambisce a diventare il primo partito. I socialdemocratici, al potere da decenni, invece, sono scesi dal 40 per cento al 25, dicono i sondaggi.

Svezia al voto : l'estrema destra vola nei sondaggi - : Nel Paese scandinavo, dove si vota domani, perdono terreno i Socialdemocratici e i moderati di centro-destra. Con una campagna elettorale focalizzata sulla lotta all'immigrazione, i Democratici ...

Voto in Svezia - l’ascesa della destra populista spiegata in 7 grafici : Le elezioni politiche che domenica chiameranno alle urne oltre sette milioni di svedesi non saranno forse il terremoto politico che qualcuno ipotizza. Segneranno però una nuova puntata nell’avanzata della destra populista in Europa, a pochi mesi dalla grande resa dei conti delle elezioni europee....

La Svezia in cerca d’identità si prepara al voto : A Göteborg si fondono le contraddizioni del paese, tra benessere economico e paura dello straniero. Il racconto della città in vista delle elezioni del 9 settembre. Leggi

La Svezia al voto nell euro incertezza tra immigrazione e populismo : L' indebitamento delle famiglie svedesi è assai superiore alla media europea, e pone una preoccupante ipoteca sull'economia. Le elezioni generali del 9 settembre prossimo si terranno dunque in un ...