Super Mick Schumacher! Doppietta per il figlio d’arte al Nurbugring | sempre più vicino

oasport

(Di domenica 9 settembre 2018) Arriva laperSchumacher: ildel campionissimo Michael, impegnato nell'Euro F3 al Nurburgring, proprio in terra tedesca, va a prendersi la seconda vittoria in due giorni. Dominio assoluto, così come era accaduto in gara-1 nella giornata di ieri: seconda piazza per il compagno di scuderia Robert Shvartzman, terzo invece Ticktum. In programma oggi gara-3, con Schumacher che sarà nuovamente in pole position: a caccia di una clamorosa tripletta. Fondamentali i successi di questi giorni in chiave classifica generale: il teutonico ora insegue Ticktum a 16 lunghezze di distanza (252 punti a 236). Con un successo nella terza prova sull'asfalto teutonico potrebbe arrivare addirittura un clamoroso sorpasso. gianluca.bruno@oasport.it