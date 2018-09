SUD SUDAN | AEREO CADE NEL LAGO | ALMENO 21 MORTI Ultime notizie | medico italiano Damiano

Incidente aereo in SUD SUDAN : il medico italiano coinvolto “non è in pericolo di vita” - rientrerà presto in Italia : 1/4 ...

Cade aereo in SUD SUDAN - almeno 21 morti : 14.59 almeno 21 persone sono morte nello schianto di un aereo in un lago del Sud Sudan. Tre i sopravvissuti, tra cui un medico italiano impegnato per un'organizzazione umanitaria, che è in buone condizioni di salute. Si tratta di Damiano Cantone, palermitano, che rientrerà presto in Italia. Gli altri sopravvissuti sarebbero secondo sommarie informazioni un altro uomo e un bimbo di 6 anni. Ignote al momento le cause della tragedia.

Aereo precipita nel lago in SUD SUDAN : c'è un italiano tra i sopravvissuti : DIsastro Aereo nel Sud Sudan: il bilancio potrebbe essere di 19 morti. Un nostro connazionale infatti - che lavora in...

SUD SUDAN - cade aereo : 21 morti. Medico italiano tra i 3 sopravvissuti : Impegnato in un'organizzazione umanitaria, è in grave condizioni. Il velivolo probabilmente sovraccarico

SUD SUDAN - aereo precipita nel lago : 19 morti - salvo medico italiano/ Ultime notizie - 4 i feriti : Sud Sudan, aereo precipita nel lago: 19 morti, salvo medico italiano. Ultime notizie, a bordo vi erano 23 passeggeri, quattro sono rimasti feriti fra cui un nostro connazionale(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Aereo caduto in SUD SUDAN : la Farnesina segue la situazione : A seguito dell’incidente Aereo in Sud Sudan, l’Unità di crisi della Farnesina, in coordinamento con l’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba, si sono immediatamente attivate e seguono la situazione, fornendo assistenza all’italiano sopravvissuto all’incidente: lo hanno reso noto fonti della Farnesina. L'articolo Aereo caduto in Sud Sudan: la Farnesina segue la situazione sembra essere il primo su Meteo Web.

SUD SUDAN : cade aereo - 21 morti e tre sopravvissuti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

SUD SUDAN - aereo precipita nel lago : 17 morti. A bordo un italiano : Un aereo con a bordo 19 passeggeri si è schiantato in un lago nel centro del Sud Sudan. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero almeno 17 le persone morte. Tra i passeggeri anche un medico italiano di una Ong, di cui ancora non si hanno notizie.Decollato dall'aeroporto di Juba international, il velivolo era diretto a Yirol. L'emittente radiofonica dell'Onu, Radio Miraya, ha pubblicato un'immagine sul proprio account Twitter del relitto immerso ...

SUD SUDAN - aereo precipita in un lago : almeno 17 morti. Tra loro un medico italiano : Strage nei cieli del Sud Sudan: un aereo, con a bordo 22 passeggeri, è precipitato in un lago facendo almeno 17 vittime. Tra di loro anche il medico italiano di una ong e il vescovo di Yirol. Ancora ignote le cause dalla tragedia.Continua a leggere

SUD SUDAN - aereo cade in un lago : 21 morti - sopravvissuto medico italiano : 1/3 ...

SUD SUDAN - aereo cade in un lago : 21 morti - sopravvissuto medico italiano : Un aereo è caduto in un lago nel centro del Sud Sudan: lo ha dichiarato un funzionario regionale ad Afp, aggiungendo che “si teme che molti a bordo siano morti“. “Non abbiamo ancora stabilito tutti i dettagli sulla compagnia aerea, quello che sappiamo è che si tratta di un aereo da 19 posti che andava da Juba a Yirol questa mattina“, ha spiegato il ministro dell’Informazione regionale per lo Stato dei Grandi laghi ...

SUD SUDAN - stuprarono cooperante italiana : 10 soldati condannati : condannati dieci soldati in Sud Sudan per stupro, omicidio, saccheggi e devastazioni. Questo è quanto ha stabilito il tribunale militare. I fatti risalgono al periodo degli scontri avvenuti a Juba nel luglio 2016 dopo la rottura dell'accordo tra la fazione del presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e quella del suo ex vice, Riek Machar. Proprio durante quei tumulti alcuni militari hanno violentato e malmenato un'operatrice umanitaria italiana, ...

SUD SUDAN - leader ribelle Machar approva accordo pace con governo : , askanews, Il leader ribelle sud-Sudanese Riek Machar ha approvato l'accordo di pace con il governo, mettendo fine alla guerra civile che ha insanguinato il più giovane Paese del mondo: lo ha ...

Festa del Sacrificio a Roma/ Comunità SUDanese : “Continueremo ad esistere” - celebrazioni dopo lo sgombero : Festa del Sacrificio a Roma: celebrazioni anche per la Comunità sudanese di via Scorticabove vittima di uno sgombero. La solidarietà e nuove speranze.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:55:00 GMT)