Su il sipario sulla prima stagione di prosa del Galli

Domani al Foro Italico si alza il sipario sulla rassegna iridata : Roma. Countdown in atto al Parco del Foro Italico dove Domani alle ore 19.30 la Nazionale Maschile di Gianlorenzo Blengini farà il suo esordio contro il Giappone nei Campionati del Mondo. Il match, atteso da migliaia di appassionati e al quale assisterà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà trasmesso in diretta su Rai 2. In attesa della gara d'esordio, oggi i ...

Su il sipario sulla stagione del Galli : debutto 30 ottobre con Toni e Peppe Servillo. Al via campagna abbonamenti : Al botteghino del Teatro Novelli saranno disponibili gli abbonamenti per le tre sezioni del cartellone , 7 spettacoli per i turni ABC, 7 spettacoli per il Turno D-altri percorsi, 6 spettacoli per ...

Perdonanza - si alza il sipario sulla 724esima edizione : L'Aquila - Con l’accensione del tripode della pace sul torrione della Basilica di Santa Maria Collemaggio, prenderà il via la 724esima Perdonanza Celestiniana dell’Aquila. La cerimonia è prevista intorno alle 21.30. La fiaccola del Fuoco del Morrone, scortata dal Movimento Celestiniano, è partita dall’eremo di Sant’Onofrio sulla Maiella il 16 agosto e giungerà al piazzale di Collemaggio dopo aver attraversato, nei giorni ...

Si alza il sipario sulla seconda edizione del 'Follonica Summer Festival' : Undici eventi tutti da vivere all'insegna dell'hashtag #Sempremeglio, che faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco Centrale " Arena Spettacoli di ...

'Si alza il sipario sulla seconda edizione del Follonica Summer Festival! ' : Il Follonica Summer Festival accenderà le notti d'estate dall'11 al 22 agosto 2018: una no-stop di musica e spettacoli che farà una pausa solo la data del 14 agosto. Undici eventi tutti da vivere all'...

Tutto può succedere 4 ci sarà? Il finale potrebbe far calare il sipario sulla fiction : ecco gli indizi : Ci sono poche possibilità che Tutto può succedere 4 ci sarà ancora. La fiction dall'autunno è stata spostata in primavera e poi in estate e questo ha permesso una crescita negli ascolti dando ai fan l'illusione che possa esserci un rinnovo, ma se così non fosse? Tutto può succedere 4 è in bilico e anche gli stessi attori hanno lasciato intendere che le cose finiranno male per la famiglia Ferraro. Ai tempi delle riprese della nuova stagione, ...

Temptation Island - cala - quasi - il sipario sulla quinta edizione "nip" : Ogni viaggio, in quanto tale, ha una meta finale di approdo. E non fa eccezione neppure quello 'nei sentimenti' di Temptation Island , che - dopo 21 giorni di lontananza - prevede per le coppie ...

Cala il sipario sulla terza edizione del "Tango Fest Palermo" : Gli appassionati del tango sono arrivati da tutte le parti del mondo con particolare interesse da Israele e Giappone. Circa 300 gli italiani, il resto da Francia, Inghilterra, Romania, Slovenia, ...

Cala il sipario sulla Festa del fantin - il gran finale è in centro città : Per quest'ultimo appuntamento abbiamo pensato ad un programma particolarmente ricco e suggestivo con musica, spettacoli e giochi" Domani, venerdì 27 il programma della serata prevede, l'esibizione ...

"Antonietta De Pace " memore di una cospiratrice - ad Alezio si alza il sipario sulla patriota salentina - : La rivisitazione di un importante pezzo del Risorgimento italiano. Una serata dedicata a una delle più famose patriote salentine. Mercoledì 25 luglio 2018 , presso la masseria didattica Trappito ...