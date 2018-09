Strade provinciali | verifiche su 500 alberi

REGIONE SICILIANA - 100 MLN per parcheggi e 45 per Strade provinciali : "Questa iniziativa " dichiara Musumeci - rientra nella politica del governo regionale di sostenere gli enti locali in un'opera di riqualificazione del proprio patrimonio infrastrutturale e dotare il ...

Strade provinciali colabrodo. Senza risorse «manutenzione impossibile» : Mentre sul palcoscenico principale della politica divampava la polemica sui soldi che i gestori autostradali incassano Senza destinarli alla sicurezza, i “comprimari” delle Province hanno fatto sentire la loro voce per dire che per loro questo problema non si pone. Perché soldi praticamente non ne hanno: lo Stato non gliene dà quasi più...

