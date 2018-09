Strade e alta velocità ecco i progetti fermi

Banda larga - alta velocità - autoStrade : «costi del non fare» a 530 miliardi : Il conto finale che emerge dal rapporto Agici - Finanza di impresa è calcolato sul periodo 2018-2035 e tiene conto come al solito dei fabbisogni indicati da dai diversi piani strategici e considera i costi in termini economici, ambientali e sociali in caso di mancate realizzazioni rispetto agli scenari previsti...