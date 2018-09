Starbucks | basta con queste menate Per chi viaggia spesso è un’ancora di salvezza

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 settembre 2018) di Derekconsu. Per chiè un’ancora di: uno dei pochissimi modi di fare una colazione dolce e arrivare all’ora di pranzo senza pranzare di prima mattina. Lo so, per chi è cresciuto come noi in mezzo a bar pieni di paste fresche e cappuccini profumati è difficile – inizialmente capire – ma poi ci arrivi e se viaggi ti trovi quasi sempre a fare colazione lì (se il tuo hotel non ha la colazione continentale inclusa) Il chocolate croissant costa 3 dollari, ed è identico per forma e sapore di quello del banco del pane del Lidl che costa 49 centesimi e poi è un saccottino. Ma chi se ne frega quando l’alternativa – alle 8 di mattina – è un piatto con uova al bacon e una spruzzata di ketchup. La schiuma del loro “cappuccino” (small-medium-large???) è di una densità sconosciuta alla ...