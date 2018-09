Stagione estiva | il bilancio della Rete turistica Corigliano Rossano

RevitArt – Festival di apertura della Stagione dell’Accademia d’Ungheria in Roma : Tra il 12 ed il 14 settembre p.v. presso l’Accademia d’Ungheria in Roma e a Capena, si terrà l’evento RevitArt, Festival di apertura della stagione 2018/2019 dell’Accademia d’Ungheria in Roma. Il Festival prenderà inizio mercoledì 12 settembre p.v. alle ore 19.30 presso la Galleria del Palazzo Falconieri (Via Giulia, 1) con la mostra RevitArt della Colonia internazionale degli artisti di Cered in collaborazione con l’Associazione Culturale ...

Gatteo Mare : la Stagione estiva chiude all'insegna del liscio : ... ma anche ogni giorno in spiaggia, sarà allietata da spettacoli musicali e dj set. Sul palco di Piazza della Libertà e nei "Bagni del liscio" si daranno il cambio i migliori rappresentanti del folk ...

Bilancio più che positivo per la 39° edizione del Festival La Versiliana : aumentati incassi e presenze per la Stagione firmata da ... : ... 52 incontri dal 7 luglio al 26 agosto che hanno spaziato dalla letteratura, allo spettacolo, dall'enogastronomia, alla medicina, alla scienza, alla politica, all'attualità. "Il Caffè ha proseguito ...

Turismo Piemonte : positivo l’andamento della Stagione estiva : Gli operatori Piemontesi tracciano un primo bilancio positivo della stagione estiva, con il patrimonio naturalistico regionale a fare da principale attrattore nei confronti dei visitatori, tra i quali si sono registrate alte percentuali di stranieri, in particolare nella valli e sui laghi. Dal punto di vista delle presenze, l’avvio dell’estate ha riscontrato, in alcune aree, una lieve flessione delle presenze dovuta al meteo sfavorevole, ...

34 mila presenze per il Summer festival che ieri sera ha chiuso la Stagione 2018 fotogallery : A dirlo sono i numeri: poco meno di 34mila presenze registrate negli undici giorni in cui sono andati in scena gli spettacoli in programma " rispetto alle 20mila della prima edizione " un indotto ...

Svizzera Turismo : primo bilancio positivo della Stagione estiva : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Confesercenti. L'estate nera del turismo in Sardegna : la Stagione estiva non e' decollata neanche a ferragosto : Non c'è stato nulla da fare. Chi aspettava almeno la settimana di ferragosto per il rilancio di una stagione iniziata un po' fiacca non ha avuto la risposta sperata. In attesa di conoscere i dati ...

La nit de mig agost illumina la Stagione estiva : La Città si fa Teatro, inoltre, con il Mamatita Festival che ha prenso il via con un primo, di un a serie di spettacoli che introdurre la rassegna di teatro di strada e discipline circensi, ...

Con Orsomarso music festival parte nel centro storico la Stagione di spettacoli estivi : ... in collaborazione con la locale Pro Loco, con la banda musicale Santa Cecilia e con tante altre associazioni ed enti, che hanno patrocinato gli spettacoli in cartellone. Si arriverà sino a ...

Orsomarso Music Festival; parte nel centro storico la Stagione di spettacoli estivi : ... in collaborazione con la locale Pro Loco, con la banda Musicale Santa Cecilia e con tante altre associazioni ed enti, che hanno patrocinato gli spettacoli in cartellone. Si arriverà sino a ...

Sannita teatro festival - in pieno svolgimento la Stagione estiva : ...giunta quest'anno alla 44esima edizione con il sostegno dell'amministrazione comunale e l'impegno dei soci dell'associazione culturale "Amici del teatro di Pietrabbondante" che vedrà sette spettacoli ...

Brindisi - Presentata la rassegna estiva dal titolo «La Bella Stagione - Brindisi d'Estate 2018» : È questa la linea guida che tratteggia la rassegna, un percorso di iniziative che, comprendendo per la prima volta anche lo sport, attraversa la città nei suoi luoghi, compresa la periferia, e nelle ...

Auditorium : Si conclude la Stagione estiva con 100.000 spettatori al Roma Summer Fest - 10.000 alla Casa del Jazz : Roma – Chiude con circa 100.000 spettatori Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Dopo due mesi di grande musica dal vivo partiti il 26 maggio scorso con gli Arctic Monkeys la cavea, per la prima volta in piedi per alcuni concerti, si è “infiammata” quasi ogni sera grazie alle grandi star nazionali e internazionali come Arctic Monkeys, Patti Smith, Elio e le Storie Tese, ...

Cabo Verde Airlines - ok di ENAC ad operare su Malpensa fino al termine della Stagione estiva : Teleborsa, - L' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ENAC, , ha emesso a favore del vettore capoverdiano l'autorizzazione a continuare ad operare il collegamento tra l'Aeroporto di Milano Malpensa ...