Sport senza barriere | a Milazzo la convention degli atleti disabili

Furia MIhajlovic contro lo Sporting : “licenziamento senza giusta causa” - appello al Tas di Losanna : Sinisa MIhajlovic furibondo dopo quanto accaduto in questa lunga estate con lo Sporting de Portugal: assunto e licenziato in pochi giorni “Avevo accettato con grande entusiasmo, come sempre quando inizio una nuova esperienza professionale, l’offerta dello Sporting Lisbona, ma proprio perché stavolta si trattava di andare all’estero in un campionato prestigioso ma per me nuovo, durante la trattativa avevo preso tutte le informazioni e ...

De Rossi e Gomez senza fascia ‘ufficiale’? Arriva la decisione del giudice Sportivo : Daniele De Rossi e Alejandro Gomez non hanno indossato la fascia da capitano imposta dalla Lega Serie A Nessuna sanzione per Daniele De Rossi e Alejandro Gomez, capitani rispettivamente di Roma e Atalanta, per la fasce personalizzate indossate nella prima giornata del campionato di serie A. Il giudice sportivo non ha preso provvedimenti nei confronti dei due giocatori, nonostante la decisione della Lega A di far indossare a partire da ...

Il TraSporto della Macchina di Salcini del 1952 senza Sindaco : Al suo fianco collaborarono lo scultore Francesco Coccia, già segretario della "Quadriennale di Roma" e Ugo Viale, Ordinario di Scienza delle Costruzioni dell'Università di Roma. L'appalto per la ...

Progetto ''Sport senza età'' - ad Altidona arriva "Walking on the beach" : Lunedì 30 luglio, con una nuova iniziativa, continua nel territorio comunale il Progetto "Sport senza età" sostenuto dall'Asur Marche ai sensi della DGR 1118/2017. Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona, Comune di Altidona, Acli e Fap Acli è nata infatti ...

Banche - chiudono le filiali. 383 comuni senza Sportelli : 16 luglio 2018 Sono quasi 400 i comuni italiani senza Banche . La politica di tagli degli sportelli bancari ha fatto sparire negli ultimi sette anni 6.289 filiali, con '383 comuni rimasti totalmente privi di Banche'. E' quanto rileva un'indagine del sindacato First ...

Lombardia : 1 - 6 milioni di euro per le associazioni Sportive senza scopo di lucro : ... oltre una riserva di una parte delle risorse su entrambe le linee per lo sport dei disabili. Entro 60 giorni si attende l'emanazione del bando attuativo da parte della direzione generale Sport e ...

Banche - la denuncia della Cisl : "383 Comuni sono rimasti senza Sportelli" : Secondo il sindacato, poi, 'altrettanto sottostimato è l'impatto sull'economia locale: sette anni fa c'erano 7,6 sportelli ogni 1.000 imprese, ora sono solo 6,2. In alcuni casi le chiusure sono ...