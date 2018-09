Blastingnews

: Spoiler, Il Segreto: Saul minaccia di morte Prudencio, Raimundo seviziato da Fulgencio - berta95italy : Spoiler, Il Segreto: Saul minaccia di morte Prudencio, Raimundo seviziato da Fulgencio - SFarinaOff_It : PUBBLICITA' SIII Belle notizie arrivano da Puente Viejo!!! Fè apre un negozio, mentre arriverà un nuovo personaggi… - notizie_star : Spoiler, Il Segreto Fè diventa imprenditrice, l'arrivo di Irene e Nazaria smascherata: -

(Di domenica 9 settembre 2018) Nuovi colpi di scena nelle puntate de Il, appena andate in onda nella penisola iberica. VIDEOLe anticipazioni spagnole svelano che la vita diUlloa sara' messa in grave pericolo da un crudele piano diMontenegro., nel frattempo, rimarra' sconvolto dopo aver vistovivo e vegeto alla Villa. Ilspagnoli:vuole trapanare il cranio diIl dottor Zabaleta dichiarera' che Antolina non ha abortito nonostante abbia tentato il suicidio. A proposito Isaac si sentira' in colpa per il gesto inconsulto della ragazza, mentre Marcela e Consuelo sospetteranno che Antolina l'abbia fatto solo per attirare l'attenzione su su di lei. Fugelncio, nel frattempo, comincera' a dubitare delle intenzioni di Fernando dopo averlo sorpreso a parlare con il vecchio locandiere. Il diabolico psichiatra avra' intenzione di trapanare ...