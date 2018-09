SPILLO Cari cinesi | il rancore non paga | la crescita si fa con la spesa!

SPILLO/ Su Carige e Creval serve politica creditizia - non una nuova commissione d'inchiesta : I casi Creval e Carige rammentano che la crisi bancaria italiana non è superata, ma M5S rispolvera l'idea di una nuova commissione parlamentare d'inchiesta. NICOLA BERTI(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ Se anche la Merkel diventa sovranista contro la Via della Seta, di N. BertiINCHIESTA ALITALIA/ 440 milioni di perdita lasciano una sola strada al Governo, di U. Arrigo