Spider-Man | ecco chi è la doppiatrice della Gatta Nera

Storia di una vita passata a giocare con Spider-Man - articolo : Se qualcuno vi chiede di nominare il miglior gioco su Spider-Man di tutti i tempi, non avrete bisogno di sensi di ragno sovrannaturali per dare una risposta. A meno che il nuovo blockbuster esclusivo per PS4 non imposti un nuovo, stratosferico standard per le avventure del tessi-ragnatele, la risposta sarà sempre “Spider-Man 2”, il gioco uscito nel 2004.Tecnicamente si tratta del tie-in del secondo film con Tobey Maguire ma sembrava più ...

Dietro le quinte : tutti i retroscena dietro la recensione di Marvel's Spider-Man : In seguito all'uscita di un'esclusiva PS4 che inevitabilmente attira l'attenzione e la pubblicazione della recensione dedicata, non possiamo che tornare a parlare di Marvel's Spider-Man, ultimissima fatica targata Insomniac Games.Proprio per l'importanza del gioco abbiamo deciso di dedicargli una nuovissima puntata di dietro le quinte, la nostra videorubrica che ci porta alla scoperta dei retroscena dietro l'articolo che potete vedere sulle ...

Spider-Man : un divertente easter egg nei missili che ci vengono sparati addosso : Il nuovo capitolo dell'Uomo Ragno uscito in esclusiva per PS4 qualche giorno fa è decisamente pieno di sorprese da regalarci, inclusi numerosi easter egg da scoprire, alcuni dei quali davvero ben nascosti.Come riporta Dualshockers infatti un easter egg in particolare riguarda i razzi che i cattivi ci sguinzaglieranno addosso. Un utente Twitter con gli occhi di falco, giusto per usare un eufemismo, ha infatti individuato, sulla testa di ogni ...

Scovati alcuni easter egg in Spider-Man PS4 - dove trovarli : Spider-Man PS4 è uno dei titoli più gettonati in questi caldissimi giorni di mercato videoludico. Dopo aver ricevuto voti estremamente positivi dalla stampa internazionale, il gioco sta ottenendo ottimi feedback anche dall'utenza, che sta condividendo le proprie impressioni sui gruppi videoludici di tutti i social. I giocatori stanno già sperando in future opere di Insomniac Games, sempre relative al mondo di Spider-Man o comunque all'universo ...

Marvel’s Spider-Man - la nostra prova dell’ultimo gioco dedicato all’Uomo Ragno : Un nuovo gioco di Spiderman era necessario, da troppo tempo l’amichevole uomo Ragno di quartiere mancava sugli schermi dei videogiocatori, senza dimenticare che le sue ultime apparizioni non sono state troppo convincenti. Il buon Peter Parker torna su Playstation 4 nel modo migliore possibile in Marvel’s Spider-Man, regalando ore di divertimento per un action adrenalinico che sembra uscito direttamente da uno degli albi a ...

Meloni in versione Spider-Man - mistero sui social : "Brava, simpatica e bella" la difendono i suoi sostenitori, impegnati in una singolare guerra di post per la leader di Fratelli d'Italia, "madre e politica, sei una vera eroina", anzi, di più, sappi, ...

Giorgia Meloni versione Spiderman scatena i social : "Da un grande potere derivano grandi responsabilità". Giorgia Meloni accompagna così l'ultima sua foto pubblicata su Facebook, in cui appare con indosso la maschera di Spiderman, con la famosa frase ormai divenuta di uso comune, anche a chi non è appassionato di fumetti. Ma ancora non si è ben capito il perché di questa foto, e molti utenti si stanno chiedendo quale sia il messaggio dietro questo post.Numerosi ...

Spider-Man : si può finire il gioco in un week-end : Il community director di Insomniac Games, James Stevenson, ha rivelato in occasione di un botta e risposta su Twitter che la longevità della nuova iterazione videoludica dell'Uomo Ragno in esclusiva assoluta per PS4 sarà di circa una ventina di ore, riporta Gamingbolt.Stevenson ha indicato venti ore riferendosi alla difficoltà prestabilita del gioco, tralasciando inoltre tutte le altre missioni che non siano la main quest e tutte le altre ...

Playstation 4 Amazing Red e PS4 : Spider Man è tornato : Spider Man è tornato ed ha portato con sé una versione in edizione limitata della console Sony: Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro Amazing Red dedicate al prossimo film Marvel, Spider Man: Homecoming 2. Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro da 300€ In attesa di Spider-Man Homecoming 2, Sony ha lanciato il nuovo gioco Spider Man e due versioni speciali di PS4: Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro Amazing Red da 1TB, dedicate al nuovo film della ...

Spider-man salva un autobus a Milano : In Darsena una spettacolare installazione dedicata al celebre supereroe, protagonista del gioco in esclusiva per PlayStation 4 È proprio vero: i supereroi non dormono mai. E, nel caso dell’Uomo Ragno, sono attivi e vigili anche a Milano: sembra infatti che Spider-man sia arrivato da poco in città, dove ha già salvato un autobus e i suoi passeggeri. ...

Spider-Man salva un autobus a Milano : spettacolare iniziativa di Sony per promuovere il lancio del gioco : Gli abitanti del capoluogo lombardo questa mattina saranno rimasti piuttosto perplessi osservando la Darsena di Milano, trovandosi improvvisamente trasportati tra i grattacieli di New York grazie a un'installazione realizzata da Sony per promuovere il lancio di Spider-Man, disponibile da oggi in esclusiva per PS4.L'installazione comprende un autobus in scala 1:1 sommerso in parte dalle acque della Darsena, che rimane in superficie solo grazie ...

Playstation 4 Amazing Red e PS4 : Spider Man è tornato : Spider Man è tornato ed ha portato con sé una versione in edizione limitata della console Sony: Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro Amazing Red dedicate al prossimo film Marvel, Spider Man: Homecoming 2. Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro da 300€ In attesa di Spider-Man Homecoming 2, Sony ha lanciato il nuovo gioco Spider Man e due versioni speciali di PS4: Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro Amazing Red da 1TB, dedicate al nuovo film della ...

Marvel’s Spider Man - un gioco stupefacente. E grazie Batman. La recensione di GQ : Ho una personale teoria sul perché tutti amiamo l’Uomo Ragno. E Peter Parker. Il motivo non è l’eroismo, non l’umorismo. Non il costume meraviglioso disegnato dall’immenso Ditko negli anni Sessanta, e nemmeno i poteri superfighi. E forse neanche le storie, perché a parte qualche capolavoro, il mito di Spider Man è assai più gigantesco del numero di storie epocali che lo vedono protagonista – in casa Marvel, c’è chi può vantare un ...

Per Spider-Man PS4 quali saranno i futuri DLC e capitoli? Parla Insomniac : Da oggi 7 settembre è disponibile Spider-Man PS4, sviluppato in esclusiva per la console Sony dall'azienda Insomniac, già autrice dell'ottimo remake di Ratchet&Clank. Dopo una lunga assenza dal panorama videoludico ritorna il buon Spidey, tra i supereroi più amati nella storia dei fumetti Marvel e non solo: il gioco, che promette un tasso di sfida non indifferente, è già in cima alle classifiche mondiali grazie ai voti della critica ...