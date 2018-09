Sosta selvaggia | venti multe nella notte

Sosta selvaggia. Nuova strage di multe tra lungomare e centro : SAN BENEDETTO DEL TRONTO strage di multe , tra lungomare e centro , anche durante la prima nottata settembrina. I vigili urbani del comando sambenedettese, in pattugliamento notturno per le strade, ...

Roma - scacco alla Sosta selvaggia : arrivano le microspie per i bus turistici : Sistemi intelligenti per stanare chi sgarra, non pagando i permessi o restando in sosta oltre il tempo consentito. Perché il caos è sotto gli occhi di tutti e bisogna porre un freno. Il Campidoglio ...