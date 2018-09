Sospiro di sollievo sul Colle per la retromarcia di Matteo

“Valerio!”. La notizia è arrivata solo adesso. Ritrovato. Ecco dove e come sta. Sospiro di sollievo ma c’è qualcosa di poco chiaro secondo gli inquirenti : Valerio Bertoldi ha tenuto tutti con il fiato sospeso nelle ultime ore. Sui social di tutta Italia è stato lanciato l’allarme per la sua scomparsa. A soli 13 anni, in sella alla sua bicicletta, ha percorso parecchi chilometri. Ma per fortuna la storia ha avuto un lieto fine seppur gli inquirenti stiano indagando su cosa sia successo veramente. In seguito alla chiamata di martedì mattina, da parte della famiglia, la macchina dei soccorsi si ...

Roma - Sospiro di sollievo per Florenzi : niente lesioni : stata una partita dai due volti per Alessandro Florenzi quella contro l'Atalanta. Prima la paura per un problema al ginocchio, poi il gol che ha dato il via alla rimonta giallorossa poi completata da ...

INFORTUNIO FLORENZI/ Ultime notizie Roma Atalanta - Sospiro di sollievo : out due settimane : INFORTUNIO FLORENZI, il giallorosso si tocca il ginocchio ed è costretto ad uscire: paura per Eusebio Di Francesco, ma il calciatore esce senza zoppicare. Solo un risentimento?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Roma - per Florenzi Sospiro di sollievo : niente lesioni. Di Francesco operato alla mano : sospiro di sollievo. Tra stanotte e stamattina Alessandro Florenzi è stato visitato per l'infortunio al ginocchio sinistro e gli esami hanno escluso lesioni, confermando un trauma distrattivo che ...

ENRICO RUGGERI STA MALE? EDEMA ALLE CORDE VOCALI/ Sospiro di sollievo - quando disse : "Sono preoccupato..." : Come sta ENRICO RUGGERI? Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute del cantante dopo l'annullamento dei concerti del suo tour estivo: ecco come sta(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Sospiro di sollievo per Selvaggia Lucarelli - ritrovata la madre scomparsa ieri : il messaggio della giornalista : La madre di Selvaggia Lucarelli, di cui si erano perse le tracce ieri, è stata ritrovata grazie ai vigili del fuoco: il messaggio confortante della giornalista sui social “?Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco, era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle campagne. Sta bene. Grazie a tutti”. Così Selvaggia Lucarelli avvisa sui social che sua madre, che ieri si era allontanata ...

F1 - Sospiro di sollievo riguardo le condizioni di Niki Lauda : superato le complicazioni ai reni : Migliorano le condizioni di salute di Niki Lauda, costretto a fare i conti nelle scorse ore con una complicazione ai reni Il peggio è passato, Niki Lauda ha superato le complicazioni ai reni che si erano palesate nelle ultime ore. Le condizioni di salute del presidente non esecutivo della Mercedes sono lentamente migliorate, così i medici hanno deciso di rimuovere il catetere renale per la dialisi. Terminati dunque i collegamenti con i ...

Mina tornata a casa Trino tira un Sospiro di sollievo : Mina tornata a casa Trino tira un sospiro di sollievo. Ritrovata dopo poche ore, non era rincasata dopo essere uscita in bici, sta bene Mina tornata a casa Trino tira un sospiro di sollievo Dopo ...

Il Chievo Verona tira un Sospiro di sollievo : resta in Serie A : Il Chievo Verona non è processabile così come il suo Presidente Luca Campedelli. I veneti, per ora, hanno vinto la loro battaglia sulle plusvalenze fittizie con il Cesena, dal 2015 al 2017, visto che ...

Parma - ecco la sentenza : Sospiro di sollievo - la serie A è salva ma ci sarà una pesante penalizzazione - squalifica per Calaiò [DETTAGLI] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Foggia - prima Sospiro di sollievo : ridotta la penalizzazione [DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie B, la situazione può essere considerata in alto mare dopo i fallimenti di Bari e Cesena ed il serio rischio dell’Avellino, nel frattempo arrivano buone notizie sul Foggia. Accolto parzialmente il ricorso sui 15 punti di penalizzazione “per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 un importo ...

Tour de France - Sagan tira un Sospiro di sollievo : “sono stato fortunato - Colbrelli era in forte rimonta” : Lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha analizzato la quinta tappa del Tour de France, vinta davanti a Colbrelli e Gilbert Peter Sagan vince la quinta tappa del Tour de France, la Lorient-Quimper di 204.5 km. Lo slovacco del team Bora-Hansgrohe precede in volata gli avversari col tempo totale di 4 ore 48’06”, alle sue spalle l’italiano Sonny Colbrelli, Bahrain Merida Pro Cycling Team, e il belga Philippe Gilbert, Quick-Step ...

Douglas Costa - Sospiro di sollievo : torna ad allenarsi : SOCHI - Buone notizie dall'infermeria per il Brasile : sia Douglas Costa che Marcelo hanno ripreso ad allenarsi.L'attaccante della Juventus era fuori dalla gara col Costa Rica per un infortunio alla ...