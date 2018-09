' Sono uscito dalla finestra Poi il disastro Tra le mille immagini l' odore di fango'

"Ho 105 anni - ma da quando Sono uscito dal lager lo scorrere del tempo mi lascia indifferente" : È stato testimone diretto delle discriminazioni verso la sua minoranza, quella slovena, e della deportazione nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Boris Pahor, scrittore triestino di lingua slovena, è nato il 26 agosto del 1913 ed ha spento le sue 105 candeline. Per l'occasione, ha parlato dalle pagine del Corriere della Sera, affermando di non badare troppo allo scorrere del tempo, degli anni.Oh, non ci ...

Guendalina Canessa e Pietro Aradori Sono tornati insieme/ "Abbiamo cercato di separarci ma non ci è riuscito" : Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme. Ad annunciarlo è stata proprio l'ex gieffina che su Instagram ha postato una foto insieme al cestista(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Liverpool - Klopp : 'A Kiev non Sono riuscito a trovare le parole giuste per confortare Karius' - : ... stile il portiere evocato da Umberto Saba nella sua famosa poesia, e in seguito confortato solo dall'avversario Gareth Bale, colpì parecchio i tifosi neutrali di tutto il mondo in quel 26 giugno. ...

Kimi Raikkonen - GP Germania 2018 : “Potevo fare di più ma non ci Sono riuscito. Domani vedremo” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto della terza posizione in griglia di partenza nel GP di Germania. “Il risultato non è negato. Potevo fare di più ma non ci sono riuscito“, è stato il suo commento subito dopo la fine delle qualifiche. “Ho fatto un piccolo errore alla curva 12 nel primo tentativo che mi ha fatto perdere qualcosa. Poi nel secondo sono andato più cauto a causa di quell’errore, per non perdere altro tempo. ...

Palinuro - 19enne annega tra le onde gosse. L'amico : «Non Sono riuscito a salvarlo» : Una giornata al mare per due amici, finita in tragedia. Un ragazzo di 19 anni è morto ieri pomeriggio mentre faceva il bagno sulla spiaggia delle Saline a Palinuro. A perdere la vita Pasquale...

Thailandia - il "miracolo" nella grotta : le pompe si Sono rotte appena è uscito l'ultimo ragazzo : Il mondo intero ha seguito il salvataggio dei ragazzini rimasti intrappolati nella grotta in Thailandia. Ora i soccorritori stanno finendo di...

