Sky Atlantic indaga su ascesa e crollo delle gang latino americane a Milano

Barrio Milano - ascesa e crollo delle gang latino americane : su Sky Atlantic due puntate sulle pandillas : Barrio 18, Ms13, Latin King, Trinitarios. Sono i nomi delle gang latino-americane che negli ultimi anni, senza quasi che i cittadini se ne accorgessero, hanno scatenato una guerra tra bande a Milano. Una vera e propria spirale di violenza, raccontata nella docu-serie “Barrio Milano – ascesa e crollo delle gang latino americane”, in onda per due settimane, domenica 9 settembre e domenica 16 settembre, alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky TG24, ...

Arriva The Deuce 2 su Sky Atlantic : nell’attesa - la serie con James Franco torna in replica con la prima stagione : In attesa di vedere The Deuce 2 su Sky Atlantic, il canale ripropone la prima stagione della serie con James Franco in replica. Il secondo ciclo di episodi andrà in onda negli Stati Uniti, su HBO, il 9 settembre, mentre la programmazione in Italia è prevista per ottobre. Un bel ripasso prima di iniziare a guardare in che modo si è evoluta l'industria legale del porno negli anni Settanta. Si torna quindi a New York, tra droga, prostituzione, ...

The Affair - nuova stagione al via su Sky Atlantic : Arriva su Sky Atlantic la quarta stagione della serie di successo “The Affair”: ecco data di messa in onda, anticipazioni e cast Tutto pronto per il ritorno di “The Affair – Una relazione pericolosa“, la serie televisiva americana ideata da Sarah Treem e Hagai Levi per la rete televisiva Showtime giunta alla sua quarta stagione. Ecco tutte le anticipazioni su trama, cast e nuovi episodi. The Affair 4: quando ...

The Affair : nella quarta stagione un colpo di scena epocale. Da stasera su Sky Atlantic : The Affair - Dominic West e Maura Tierney Sono passati diversi anni dalla relazione clandestina che ha messo fine ai rispettivi matrimoni, e Noah (Dominic West) e Alison (Ruth Wilson) non sono mai stati così lontani. Riusciranno a costruirsi una nuova vita e a lasciarsi il passato definitivamente alle spalle? Arrivano i nuovi episodi di The Affair, il drama Showtime la cui quarta stagione debutterà stasera alle 21.15, su Sky Atlantic. Dopo il ...

The Affair - la quarta stagione da stasera su Sky Atlantic : Sono passati diversi anni dalla relazione clandestina che ha messo fine ai rispettivi matrimoni, e Noah (Dominic West) e Alison (Ruth Wilson) non sono mai stati così lontani. Riusciranno a costruirsi una nuova vita e a lasciarsi il passato definitivamente alle spalle? Arrivano i nuovi, attesi episodi di THE Affair, il drama SHOWTIME® la cui quarta stagione debutterà mercoledì 29 agosto, alle 21.15, su Sky Atlantic ...

Il finale di Patrick Melrose il 6 agosto su Sky Atlantic - Benedict Cumberbatch protagonista per l’ultima volta : Benedict Cumberbatch regala una delle sue migliori performance nel finale di Patrick Melrose. Stasera, 6 agosto, su Sky Atlantic andrà in onda l'atto conclusivo della miniserie tratta dai romanzi di Edward St Aubyn. Nel quinto e ultimo capitolo, Patrick si è ormai separato dalla moglie. Durante il funerale della madre affronta una volta per tutte i suoi demoni interiori, sperando di poterli sconfiggere. O comunque, provarci. Ci riuscirà? Il ...

Sharp Objects conquista gli Usa e sbarca su Sky Atlantic : Amy Adams e Jean-Marc Vallée firmano un successo storico per HBO : Sharp Objects è sicuramente uno dei successi di questo scorcio di stagione e non solo. HBO ha scelto Amy Adams come protagonista di questo nuovo dramma e a mettere il sigillo è stato Jean-Marc Vallè, regista di Big Little Lies sempre per la stessa rete. L'esordio della serie è stato un vero e proprio successo riuscendo a portare a casa importanti ascolti ed equiparandosi all'esordio di Westworld nel 2016. La rete gongola ma i fan un po' meno e ...

Il secondo episodio di Patrick Melrose su Sky Atlantic scava nel passato del protagonista - trama 16 luglio : Il protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch si concede un tuffo nel passato in questo secondo episodio di Patrick Melrose su Sky Atlantic. Prosegue la miniserie tratta dai romazi di Edward St Aubyn che ci mostra il rapporto burrascoso tra padre e figlio. La star di Sherlock è stata acclamata da pubblico e critica per la sua lodevole interpretazione. Non a caso, Benedict Cumberbatch è stato candidato agli Emmy 2018 come miglior attore in ...

Patrick Melrose : Cumberbatch tra droga ed eccessi nella serie TV di Sky Atlantic : Patrick Melrose Eroina, sonniferi, cocaina, alcol. eccessi e dipendenze, uniti ai ricordi traumatici dell’infanzia. La vita travagliata e ’stupefacente’ di Patrick Melrose arriva su Sky Atlantic nell’omonima serie interpretata da Benedict Cumberbatch e ispirata alla saga de I Melrose, il ciclo di racconti semi autobiografici di Edward St Aubyn. Da stasera, alle 21.15, la produzione realizzata da Showtime insieme a Sky ...

Patrick Melrose - su Sky Atlantic Benedict Cumberbatch anti-eroe contro i demoni del passato : ...

Patrick Melrose - su Sky Atlantic la produzione originale con Benedict Cumberbatch : Una prova d’attore “suprema” (The Guardian), in quello che per Benedict Cumberbatch è “il ruolo della vita” (Rolling Stone). Patrick Melrose, dal 9 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic – e disponibile anche su Sky On Demand – è la nuova, osannata produzione SHOWTIME® e Sky tratta dalla saga de I Melrose, il ciclo di racconti semi autob...

'Patrick Melrose' - su Sky Atlantic la saga di Edward St Aubyn : 'Patrick Melrose', dal 9 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile anche su Sky On Demand, è la nuova produzione Showtime e Sky tratta dalla saga de 'I Melrose', il ciclo di racconti semi ...

Video di Patrick Melrose - Benedict Cumberbatch di Sherlock sbarca su Sky Atlantic dal 9 luglio : Una scena in ristorante introduce l'anteprima Video di Patrick Melrose, nuovo show televisivo con Benedict Cumberbatch. Tratta dai romanzi di Edward St Aubyn, la star di Sherlock interpreta il protagonista da cui la miniserie prende il nome. "I soldi non fanno la felicità. La comprano", così tuona lo slogan di Patrick Melrose, in onda su Sky Atlantic dal 9 luglio. Giovane aristocratico di Londra, Patrick Melrose è tormentato dai demoni del ...

Il finale di Westworld 2 in Italia - su Sky Atlantic il 2 luglio : trama ultimo episodio e anticipazioni terza stagione : Finalmente è arrivato il gran giorno: dopo la messa in onda in lingua originale, stasera Sky Atlantic propone il finale di Westworld 2 in versione doppiata. Il decimo e ultimo episodio della seconda stagione sarà trasmesso nella serata di lunedì 2 luglio in prima assoluta. Si intitola "Il passeggero" l'episodio 2x10, scritto dagli showrunners Jonathan Nolan e Lisa Joy. Arrivati all'atto conclusivo del loro percorso, c'è gran tensione tra ...