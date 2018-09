Siria | raid su Idlib | uccisa una neonata

Siria - raid Russia su Idlib/ Ultime notizie : Mosca - "terroristi usano civili come scudi umani" : Guerra Siria , Ultime notizie : vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Siria - RAID RUSSI SU IDLIB: ASSALTO A ROCCAFORTE RIBELLI. Ultime notizie: linea rossa Usa - "no armi chimiche". Guerra SIRIA: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad

Siria - nuovi raid russi su Idlib : ANSA, - ROMA, 8 SET - nuovi attacchi russi sulla provincia Siria na di Idlib sono stati lanciati nella notte, secondo l'Osservatorio Siria no per i diritti umani, dopo il nulla di fatto ai colloqui di ...

Siria : nuovi raid - Erdogan teme profughi : 15.22 Sono ripresi i raid russi sulla provincia di Idlib,in Siria , mentre c'è attesa per il vertice di Teheran di dopodomani tra il premier russo Putin,l'Iran, e il presidente turco Erdogan .Quest'ultimo spera che "il summit porti a fermare l'aggressione del regime",dice. "C'è un rischio di un massacro e di una ondata di profughi e la loro destinazione numero uno sarebbe la Turchia". La provincia è l'ultima roccaforte dei ribelli non ...

Siria - raid russi su Idlib : “Pronti a risolvere il problema del terrorismo nel Paese” : Gli aerei da guerra russi hanno iniziato a bombardare Idlib , una delle ultime roccaforti ribelli Siria ne dove si nasconderebbero ancora combattenti islamisti appartenenti allo Stato Islamico e ad altri gruppi fondamentalisti impegnati nella guerra al regime di Bashar al-Assad. Gli attacchi di Mosca, denunciati dall’Osservatorio Siria no per i diritti umani, sono iniziati dopo una tregua che durava dal 15 agosto e nonostante il monito del ...

La Siria inizia i raid sulla regione di Idlib : Sono cominciati oggi i raid aerei governativi Siria ni sulla regione di Idlib al confine con la Turchia come preparazione all’offensiva di terra, annunciata da settimane, contro l’ultima roccaforte anti-regime nella Siria occidentale. Lo riferiscono media Siria ni e fonti locali, affermando che gli attacchi aerei per il momento si concentrano nell’a...

Siria - TRUMP AD ASSAD, IRAN E RUSSIA: "NO AD UNA NUOVA TRAGEDIA". SIRIA, TRUMP: "ASSAD non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro SIRIAno Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".