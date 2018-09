Sindaci del Lagonegrese esprimono solidarietà a Marcello Pittella Insorge ' Potere al

Aeroporto Firenze - ormai l’ampliamento lo vuole solo Nardella. Tutti i Sindaci contrari. E anche il governo rallenta : A difendere la grande opera di ampliamento dell’Aeroporto di Firenze sono rimasti solo il sindaco di Firenze Dario Nardella e il Pd della sua città. Nella Piana intorno alla città su cui dovrebbe nascere la nuova pista dello scalo di Peretola infatti Tutti i Comuni sono contrari e negli ultimi giorni è scoppiato anche uno scontro interno al Pd provinciale sul tema: pochi giorni fa i democratici di Sesto Fiorentino guidati dal segretario renziano ...

Milano - gli ex Sindaci Pisapia e Moratti e l'ex presidente Formigoni indagati per le esondazioni del Seveso : Chiusa l'inchiesta della Procura: "Danni per 178 milioni di euro". Avviso di garanzia anche all'assessore lombardo De Corato

Milano - esondazione fiume Seveso del 2014 : 8 indagati. Ci sono anche Formigoni e gli ex Sindaci Pisapia e Moratti : Ci sono l’ex governatore lombardo Roberto Formigoni e gli ex sindaci Giuliano Pisapia e Letizia Moratti tra gli otto indagati dalla Procura di Milano per l’esondazione del fiume Seveso, che nel 2014 allagò la zona nord del capoluogo lombardo. Oltre a loro, nel registro degli indagati compaiono anche altre cinque persone, tra cui Marco Granelli (ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano), ...

Terza edizione del Forum internazionale dei Sindaci "Mille città - milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro" : Sono inoltre intervenuti Ana Luiza Thompson-Flores, direttore dell'Ufficio regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa, e il rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Michele ...

Lunedì 3 settembre terza edizione del Forum internazionale dei Sindaci 'Mille città - milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro' : Sarà presente anche l'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa. I rappresentanti saranno accolti ufficialmente domenica 2 settembre e, ospiti del sindaco, assisteranno alla ...

Anno scolastico in bilico - il 60% delle scuole italiane a rischio : la rivolta di Sindaci e presidi : Ad Amatrice, nella notte del terremoto del 24 agosto 2016, l'unica parte rimasta in piedi del plesso omnicomprensivo Romolo Capranica è stata quella costruita nel 1936. Quella innalzata...

I Sindaci di Fossacesia e Torino di Sangro insieme per la tutela del fiume Sangro : ... di anno in anno, vede aumentare la presenza turistica: è quindi necessario evitare qualunque danno d' immagine che avrebbe serie ripercussioni sull'economia dell'intero territorio'.

Le gole della strage sotto sequestro : quattro Sindaci nel mirino dei pm : CIVITA - Scatta il sequestro probatorio dell'area del torrente Raganello, che ricade nel Comune di Civita. E già oggi potrebbe essere notificato un avviso di garanzia a quattro sindaci del...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Tansi : Sindaci “senza strumenti per fronteggiare le emergenze” : “L’evento drammatico che ha causato i 10 morti del Torrente Raganello ha inferto uno dei dolori piu’ lancinanti alla mia esistenza e dato un senso ancor piu’ profondo alla passione a cui dedico gran parte della mia vita, la protezione civile”: lo scrive in una lettera aperta ai sindaci calabresi il direttore della Protezione civile della Regione Calabria Carlo Tansi, in riferimento alla Tragedia delle Gole del ...

Bando Periferie. Appello dei Sindaci dei capoluoghi veneti al governo - a tutela dei cittadini e dello sviluppo del territorio : Auspichiamo di fare squadra insieme agli esponenti istituzionali di tutti i livelli del nostro territorio, in maniera trasversale, senza alcuna strumentalizzazione politica, ma solo a tutela degli ...

Fondi periferie - Sindaci veneti della Lega al governo : “Provvedimento drammatico - ripensateci. Il blocco è problema serio” : Mario Conte, sindaco leghista di Treviso, ci sarà. Il suo colLega di partito, Massimo Bergamin, primo cittadino di Rovigo, invece manderà a rappresentarlo il vice Andrea Bimbatti, di Forza Italia. Di fronte alle decisioni del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città, i rappresentanti leghisti non si sfilano dalla protesta dei sindaci delle città capoluogo del Veneto che alla vigilia di Ferragosto si ...

Fondi per la rigenerazione urbana - vertice tra i Sindaci del Veneto. Il sindaco di Belluno Massaro scrive ai parlamentari bellunesi : Non è "dimenticandoci" di pagare le nostre imprese che faremo ripartire l'economia. 5, riguardo alla affermazione di alcuni parlamentari secondo cui in questo anno sul bando periferie "i Comuni hanno ...