Simeone all' Inter | la sorella rivela | E' solo questione di tempo

Dallo stadio alla Torre di Pisa - Diego Simeone ‘turista’ in Italia [GALLERY] : Dallo stadio per vedere il figlio alle bellezze della Toscana, Diego Simeone si comporta da ‘turista’ tra Firenze e Pisa Dopo aver assistito alla partita della Fiorentina, in cui il figlio Giovanni è stato protagonista, Diego Simeone si sta godendo l’Italia da ‘turista’. Le foto, condivise sul suo profilo Instagram e su quello della compagna Carla Pereyra, raccontano di un viaggio tra le bellezze storiche ...

Simeone mette paura all'Inter : "Aspetto Vrsaljko il 6 agosto in ritiro" : Ha fatto un'ottima Coppa del Mondo mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo'. Ausilio resta comunque fiducioso e conta di chiudere l'affare con un prestito oneroso con ...

Vrsaljko-Inter - arrivano le parole di Simeone in merito all’affare : Vrsaljko interessa all’Inter e viceversa, l’Atletico Madrid avrà un colloqui col calciatore di rientro dalle vacanze estive post-Mondiale “Lo aspettiamo per il 6 agosto, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante ma vedremo la sua volontà”. Simeone ha parlato così del suo terzino Vrsaljko, accostato con insistenza all’Inter nelle ultime ore. Il calciatore croato sta per tornare dalle ...

Calciomercato : Vrsaljko vicino all’Inter - ma Simeone frena : “Lo aspettiamo per il 6 agosto, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante ma vedremo la sua volontà”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, riferite al croato Sime Vrsaljko, che sarebbe molto vicino all’Inter. Non è un addio chiaro da parte del tecnico, che si è detto “molto contento” del giocatore. “Ha fatto un’ottima Coppa del ...

Simeone allontana Vrsaljko dall'Inter? Il tecnico : 'Spero che il 6 agosto...' : Qual è la situazione di Vrsaljko? ' Siamo molto contenti di Sime, ha fatto un'ottima Coppa del Mondo, mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo. Lo aspetto il 6 agosto e poi ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Simeone vuole il figlio all'Atletico : la Fiorentina dice no a 40 milioni : ... sembra essere arrivato il momento in cui i destini di Diego Pablo e Giovanni si incrocino, almeno stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo 'Sport'. Secondo il giornale in questione ...

Fiorentina - Andrea Della Valle : "Non vendiamo Chiesa-Milenkovic-Simeone" : "La squadra è fatta all'85%, la completeremo con alcuni giocatori. Ma la fretta fa compiere errori, serve pazienza. Servirà una seconda parte di mercato creativa, Corvino in questo è bravissimo. E ...

Fiorentina - Della Valle : 'Rifiutati centinaia di milioni per Chiesa - Simeone e Milenkovic' : CR7? Farà bene al campionato italiano, ci porterà ad avere visibilità in una parte del mondo in cui siamo sconosciuti. L'Asia è fondamentale per la Serie A". "Bisogna puntare sempre all'Europa" Tra ...