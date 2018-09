Sigi – A Fart for Melusina | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 9 settembre 2018) Quest’oggi vogliamo parlarvi di un platform uscito da tempo su Android e iOS ma recentemente approdato anche su Xbox One, PS4 e Switch per pochi euro, ci stiamo riferendo a– Afor, che ci è stato gentilmente concesso da Sometimes You.– Aforunisce le meccaniche di un platform degli anni 90 ai classici come Ghost’s n Goblins. La trama del gioco è molto semplice, la nostra amata sirenaè scomparsa, nei panni del Cavalieredovremo farci strada nei livelli proposti, superando ostacoli e nemici di ogni tipo, armati di una spada e tanto coraggio. Il vero asso nella manica del nobile cavaliere risiede nei suoi peti, i quali possono essere potenziati tramite degli oggetti ricostituenti. Strutturalmente il titolo appare come un platform a scorrimento 2D, ...