Si può bere un caffè con Mussolini La sua foto al bar? Libero pensiero

Ora puoi bere la birra di Jon Snow nel Trono di Spade : Presto si potrà brindare alla salute di Jon Snow. Si, proprio il celebre personaggio di Game of Thrones interpretato da Kit Harington. Il suo temperamento e fascino ha ispirato una birra chiamata in suo onore King in the North e, come lui, scura e fiera. A realizzarla in esclusiva è il birrificio Ommegang, che la definisce «una birra forte, audace, invecchiata nelle botti nelle lunghe e fredde notti». Inserita dall’azienda nella sua Royal ...