Si cerca la quadra sulla Rai Berlusconi e la Lega trattano

Aquilani si allena a Roma : cerca squadra : Alberto Aquilani , centrocampista ex Roma , Liverpool, Juve e Milan , al Las Palmas nell'ultima stagione, è ancora senza squadra. Come scrive la Gazzetta dello Sport , il classe '84 si sta allenando a Roma in attesa della chiamata giusta.

Bologna-Inter 0-0 LIVE - la squadra di Spalletti alla ricerca della prima vittoria : Bologna-Inter – Dopo il successo del Milan nella gara di campionato contro la Roma, continua il programma della terza giornata del campionato di Serie A, il primo anticipo del sabato regala la partita tra Bologna ed Inter, inizio difficile per la squadra di Fillippo Inzaghi, partenza da dimenticare anche per i nerazzurri, ecco le formazioni ufficiali. GUARDA IL VIDEO –> Bologna-Inter, in diretta dallo spogliatoio dei ...

Da fenomeno a svincolato in cerca di squadra : Jackson Martinez a caccia di un contratto : Jackson Martinez alla disperata ricerca di una squadra per la prossima stagione dopo essere rientrato dalla Cina Jackson Martinez alla ricerca di un contratto per la prossima stagione. Sì, proprio lui, il calciatore tanto corteggiato dal Milan qualche anno fa, quando poi il club rossonero prese il connazionale Bacca per l’attacco. Adesso Jackson Martinez si è svincolato dal Guangzhou e cerca squadra in vista della prossima stagione, ...

Milan - dopo Laxalt e Castillejo - Leonardo cerca l’ultima “perla” per una squadra da sogno! : Laxalt e Castillejo sono gli ultimi due acquisti in ordine di tempo del Milan di Leonardo, il quale però non sembra intenzionato a fermarsi Laxalt e Castillejo sono arrivati nella giornata di ieri in quel di Milano, oggi effettueranno le visite mediche di rito prima di apporre le firme sui contratti. Il Milan si avvia verso la conclusione di un mercato davvero eccellente, con Gattuso ed i tifosi che di certo possono essere soddisfatti di ...

Così Salvini e Di Maio cercano la quadra tra flat tax - reddito di cittadinanza e 80 euro : Il ministro dell'Economia Tria in queste settimane ha più volte ribadito che occorrerà trovare le coperture. La legge di bilancio ruota anche sui tagli di spesa che per i ministeri potrebbe superare ...

Così Salvini e Di Maio cercano la quadra tra flat tax - reddito di cittadinanza e 80 euro : Il bonus Renzi non si tocca. Almeno nei suoi effetti sulle tasche degli italiani. I due azionisti del governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si muovono in tandem nel respingere le indiscrezioni che parlano di una prossima abolizione del bonus mensile di 80 euro per i redditi al di sotto dei 26 mila euro. Indiscrezioni successive al vertice di maggioranza di ieri durante il quale si sarebbe fatto cenno alla possibilità di recuperare 9 ...

Cassano cerca squadra : 'Sono in forma e ho tanta voglia di giocare' : in vacanza con la famiglia, in una forma fisica stratosferica che, forse, non aveva nemmeno quando giocava. Antonio Cassano è sorridente come sempre e quando confessa di avere ancora molta voglia di ...

Il Milan cerca una squadra per Montolivo : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Milan è al lavoro per provare a cercare una squadra che possa acquistare il cartellino di Riccardo Montolivo . Il centrocampista centrale non è più al centro del progetto tecnico e la ...

Lista svincolati - occasioni incredibili : ecco i calciatori alla ricerca di una nuova squadra [FOTO] : 1/15 Borriello (Foto LaPresse/Filippo Rubin) ...

Calciomercato Spal - ufficiale la risoluzione con Borriello : l’ex Milan adesso in cerca di una nuova squadra : Marco Borriello non è più un giocatore della Spal, l’ex Milan ha risolto consensualmente il proprio contratto L’anno scorso il suo arrivo alla Spal, oggi l’addio ufficiale. Marco Borriello lascia il club di Ferrari, risolvendo consensualmente il proprio contratto dopo un solo gol in sedici presenze. Tutto l’opposto rispetto a quando giunse alla corte di Semplici, forte dei sedici gol messi a segno a Cagliari. ...

F1 - la rivelazione di Hamilton dopo il rinnovo con la Mercedes : “una squadra mi ha cercato…” : Il pilota della Mercedes ha reso noto di avere avuto un’offerta da parte di un altro team di Formula 1, senza però svelare quale Lewis Hamilton ha ricevuto un’altra offerta durante la trattativa per il rinnovo con la Mercedes, a rivelarlo è lo stesso pilota britannico dopo l’ufficialità del suo prolungamento con la scuderia campione del mondo. Photo4 / LaPresse Non è difficile immaginare da dove possa essere partita la ...