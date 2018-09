SHAMELESS - Episodio 9x01 | Riuscirà Ian ad uscire di prigione?

lostinaflashforward

(Di domenica 9 settembre 2018) Riecco i Gallagher del South Side di Chicago!La prima parte della nona stagione comincia stasera.Dove eravamo rimasti e cosa vedremo nel primo?Attenzione: Spoiler!Dove eravamo rimasti?Dopo una serie di brutti momenti e la fine della storia con Sierra, Lip si è rimesso in gioco dando la priorità a se stesso e ai suoi desideri. Ha lottato tanto per rimanere sobrio senza dimenticare gli amici più cari, che ha aiutato in ogni modo possibile.Fiona ha dato una bella svolta alla sua vita diventando un'imprenditrice a tutti gli effetti, anche se, a volte, con metodi alla Gallagher, perché quelle sono le sue radici. In amore ha messo se stessa al primo posto, nonostante la nuova frequentazione con Ford, ragazzo sfuggente, introverso e difficile da capire.Ian è finito in carcere dopo aver fatto saltare in aria un furgone e inscenato una finta manifestazione per aiutare i ragazzi ...