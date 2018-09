Shadow of the Tomb Raider | su Xbox One X avremo 4K nativo e molto altro

Nuovo trailer per Shadow of the Tomb Raider - ecco la modalità foto : Prodotto da Eidos Montreal in collaborazione con Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider è il prossimo, grande capitolo focalizzato sulla celebre figura di Lara Croft, tanto famosa sia nella storia dei videogiochi, sia nelle sale cinematografiche. Il gioco sarà un action in terza persona e promette davvero bene, tra l'altro pochi giorni fa sono stati mostrati dei bellissimi screenshot direttamente dall'engine di gioco. Per chi non lo ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : La nostra eroina non sarà mai così risoluta per salvare il mondo dall'apocalisse Maya, come abbiamo potuto vedere nei primi video di gameplay che Square Enix e Crystal Dynamics hanno pubblicato. Lara ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : Shadow of the Tomb Raider sarà il capitolo finale di una trilogia in grado di appassionare migliaia di fan in tutto il mondo, e se foste davvero interessati a giocare questo terzo capitolo ma non avete mai avuto l'occasione di provare quelli precedenti, un nuovo trailer pubblicato oggi potrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno.Il trailer, riportato da DSO Gaming, riassume in oltre 10 minuti di sequenze video la trama di Tomb Raider e Rise ...

Quali ritorni in Shadow of the Tomb Raider : immagini Lara Croft mai viste : Soltanto pochi giorni separano i giocatori dall'uscita di Shadow of the Tomb Raider, l'attesa nuova iterazione della saga dedicata alle peripezie dell'avventuriera più amata del mondo dei videogiochi, Lara Croft. Di anni dal suo esordio ne sono passati un bel po' (ben ventidue, per essere precisi, ndr) e, dopo un periodo non proprio entusiasmante, l'intrepida fanciulla ha ritrovato lo smalto e la brillantezza, aiutata nel suo percorso anche ...

Shadow of the Tomb Raider : trapelano nuove immagini di gioco : Shadow of the Tomb Raider sarà uscito tra due settimane e già alcune immagini di gioco sono trapelate in rete.Come riporta DSOgaming sembra proprio che avremo l'occasione di giocare nei panni di una giovane Lara Croft, come possiamo vedere dalle immagini.A giudicare dagli screenshot potrebbe trattarsi di una scena in cui potremo giocare nei ricordi di Lara, ma non ci sono dettagli in merito per cui possiamo solo speculare.Read more…

Microsoft presenta una spettacolare Xbox One X a tema Shadow of the Tomb Raider : Manca davvero poco al lancio di Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo di questa nuova trilogia dedicata a Lara Croft che sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 14 settembre.Nonostante non si tratti più di un'esclusiva Xbox, Microsoft ha voluto comunque celebrare l'uscita del gioco presentando una spettacolare Xbox One X dedicata proprio alla nuova avventura di Lara. La console vanta un design dettagliatissimo ...

I nuovi video gameplay di Shadow of the Tomb Raider si concentrano sulle tombe sfida : Durante un panel al PAX West, Square Enix ed Eidos Montréal hanno presentato del nuovo gameplay per l'atteso Shadow of the Tomb Raider.All'inizio del panel, abbiamo visto esattamente lo stesso gameplay della città nascosta di Paititi, mostrato a luglio.In seguito, come riporta Dualshockers, finalmente vediamo del nuovo gameplay, che mostra la Tomba della sfida Warrior's Trial che si trova vicino a Paititi. Dopodiché, vediamo anche Trial of the ...

Finalmente i requisiti PC Shadow of the Tomb Raider - minimi e raccomandati : Finalmente Square Enix ha pubblicato tramite la pagina di Steam i requisiti PC minimi e raccomandati per giocare al meglio questo terzo capitolo della nuova saga, Shadow of the Tomb Raider. Vediamoli di seguito: requisiti minimi Sistema Operativo: Windows 7 64 bit Processore: i3-3220 INTEL o equivalente AMD Memoria RAM: 8 GB Scheda Grafica: Nvidia GTX 660/GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770 DirectX: Versione 11 Spazio necessario su HDD: 40 ...

Shadow of the Tomb Raider : I Requisiti PC ufficiali : Square Enix ha ufficialmente svelato i Requisiti di Sistema ufficiali per l’edizione PC di Shadow of the Tomb Raider, se avete intenzione di acquistare e giocare il titolo su PC, è bene conoscerne i Requisiti che vi riportiamo di seguito. Shadow of the Tomb Raider: I Requisiti PC Minimi OS: Windows 7 64 bit Processore: i3-3220 INTEL o equivalente AMD Memoria: 8 GB RAM Grafica: Nvidia GTX 660/GTX 1050 o AMD ...

Shadow of the Tomb Raider : rivelati i requisiti di sistema per PC : Square Enix ha svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati ufficiali, per cui ora possiamo finalmente scoprire se la nostra macchina è all'altezza dell'ultima avventura di Lara Croft.Come riporta DSOgaming, i requisiti li possiamo trovare, oltre che riportati qui di seguito, anche sulla pagina Steam del gioco.Non sono stati comunicati i framerate ottenibili con queste configurazioni, e nemmeno la risoluzione, anche se pensiamo si ...

Uno spot TV e un trailer focalizzato sulle tombe sfida e gli enigmi per Shadow of the Tomb Raider : Square Enix e Eidos Motréal hanno rilasciato non uno, ma due trailer dedicati all'imminente Shadow of the Tomb Raider.Come segnala Dualshockers, il primo video è uno spot TV esteso che mostra un bel po' di azione spettacolare e anche un pizzico di storia. Il secondo mette in mostra le Tombe sfida e i complessi enigmi che dovremo risolvere per progredire nell'avventura.Qui sotto potete vedere i due filmati:Read more…

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider mostra come i giocatori possono trovare e sfruttare le risorse nell'ambiente : In vista del lancio di Shadow of the Tomb Raider il mese prossimo, Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato diversi trailer per il gioco. Questi video hanno messo in risalto vari aspetti del gameplay o della tecnologia utilizzata per il titolo e ora ne è stato pubblicato un altro che evidenzia come i giocatori possano essere intraprendenti durante il gioco.come segnala Dualshockers, Shadow of the Tomb Raider sarà principalmente improntato ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider mostra l'impressionante versione PC : Durante l'evento Geforce Celebration di Nvidia, ospitato a Colonia, in Germania, Square Enix ed Eidos Motréal hanno lanciato un nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider.Il trailer, riportato da Dualshockers, ci presenta la versione PC del gioco, che supporterà risoluzione 4K nativa, HDR, anti-aliasing di alta qualità, Proven Ambient Occlusion, Tessellation e molto altro. Qui sotto potete vedere il video:Read more…