huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Sessista, bugiardo, ladro'. L'ira di Serena Williams contro l'arbitro che l'ha punita tre volte - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: 'Sessista, bugiardo, ladro'. L'ira di Serena Williams contro l'arbitro che l'ha punita tre volte - HuffPostItalia : 'Sessista, bugiardo, ladro'. L'ira di Serena Williams contro l'arbitro che l'ha punita tre volte - Changement71 : Bravissimo Alberto???? @BarbaraLezzi ha dovuto subire troppe violenze verbali e tutti zitti... >… -

(Di domenica 9 settembre 2018) "", "" e le accuse di "sessismo":ha clamorosamente perso le staffe con il giudice di sedia nella finale femminile degli Us Open e fatto passare in secondo piano lo storico trionfo della giovane Noemi Osaka, prima giapponese a vincere una finale del Grande Slam (6-2, 6-4). E poi nella conferenza stampa finale, 'the Queen' ha raddoppiato la dose sostenendo che gli uomini, sui campi da tennis, sono trattati con minore rudezza: "La mia è una battaglia per le donne". Frustrata dal tennis incisivo della rivale e da una decisione arbitrale che successivamente ha definito "", la 'divina' è stato penalizzata dal giudice Carlos Ramos per tre violazioni del codice: per aver ricevuto consigli dal suo allenatore seduto sugli spalti; per aver rotto la racchetta, che le è costato un punto; e per aver chiamato il giudice di sedia "", il ...