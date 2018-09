Serie B | ripescaggi | il comunicato del Catania con le precisazioni del club

Catania - ripescaggio in Serie B a rischio : ecco il perché : La battaglia per i ripescaggi in Serie B si arricchisce di un altro potenziale colpo di scena. In attesa infatti delle decisioni della Corte di Giustizia del Coni sulla possibilità di riportare a 22 ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - novità clamorose : 8 squadre pronte a fare festa - piazze storiche tornano nel calcio che conta [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – E’ una situazione delicatissima per i campionati di Serie B e Serie C, un caos con pochi precedenti nella storia del calcio italiano. Era prevista per la giornata di ieri la sentenza sul cambio di format del torneo cadetto da 19 a 22 squadre, si è deciso di rinviare ancora la decisione finale. A non convincere sono stati i tempi, la sentenza arriverà con il campionato di Serie B già iniziato da ...

RIPESCAGGI Serie B / Sentenza rinviata a martedì - resta tutto in bilico : RIPESCAGGI SERIE B, campionato a 19 o 22? Siena, Novara, Catania, Ternana, Pro Vercelli sperano: il verdetto da parte del Collegio di Garanzia slitta a martedì(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:08:00 GMT)

Serie B - la sentenza sui ripescaggi LIVE : arriva una decisione a sorpresa : Caos sempre più evidente nel campionato di Serie B, non sarà deciso oggi il format del torneo cadetto (19 o 22 squadre), la comunicazione è arrivata direttamente dal presidente del Collegio di Garanzia Frattini che ha affermato di voler rinviare a martedì la sentenza. Si tratta di una notizia clamorosa, la confusione ormai è sempre più evidente e non è da escludere una sentenza a sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Si ...

Ripescaggi Serie B - sentenza rimandata alla prossima settimana : Nulla da fare per il verdetto sui Ripescaggi in Serie B. La sentenza - ha spiegato Franco Frattini - è stata rinviata a lunedì o martedì. L'articolo Ripescaggi Serie B, sentenza rimandata alla prossima settimana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caos-ripescaggi Serie B - Napolitano : 'Fatto grave il ricorso di 6 squadre' : ... Napolitano ha aggiunto: 'Ieri è accaduto un fatto grave, che il commissario straordinario della Figc è stato denunciato per abuso d'ufficio dopo una vita dedicata allo sport. Questo trasforma il ...

Ripescaggi Serie B - il Collegio di Garanzia ha chiesto il ritorno a 22 squadre : decisione imminente : Collegio di Garanzia del Coni pronto a riportare il campionato di Serie B a 22 squadre con le conseguenti modifiche al calendario Si è conclusa al Salone d’Onore del Coni la sessione di udienze davanti al Collegio di Garanzia, presieduto da Franco Frattini, dei club di Serie B che ambiscono al Ripescaggio. Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena chiedono di annullare la delibera con cui il commissario straordinario della Figc, ...

Ripescaggi Serie B - al via l’udienza : 19 o 22 squadre? : Il Collegio di Garanzia dello Sport deciderà oggi in merito alla composizione del campionato di Serie B che potrebbe passare da 19 a 22 squadre partecipanti E’ iniziata al Salone d’Onore del Coni la maxi-udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport sui ricorsi riguardanti il calcio. Al vaglio dell’organismo presieduto da Franco Frattini i reclami dei club Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena contro la ...

Ripescaggi Serie B - tutti gli scenari squadra per squadra : Il Collegio di garanzia del Con i oggi potrebbe decidere di riportare la Serie B a 22 squadre, annullando le modifiche proposte dalla Lega di B e firmate dal Commissario federale Fabbricini a metà ...

Ripescaggi Serie B : Sportitalia rivela le tre squadre favorite per tornare in cadetteria : Il campionato di Serie B è stato uno dei tormentoni estivi irrisolti. In molti si sono chiesti, e si stanno ancora chiedendo, come andrà a finire il contenzioso. La Lega, attraverso una prova di forza, aveva dato mandato a procedere per stilare i calendari delle gare prevedendo un torneo a 19 squadre. Nonostante il campionato sia cominciato già da diverse giornate, nessuno scommetteva sul fatto che la situazione sarebbe stata definitiva. Le ...

Ripescaggi Serie B - cosa potrebbe succedere oggi : Dalle 12 in poi si deciderà il futuro della Serie B. Infatti oggi il Collegio di Garanzia dello Sport è chiamato a decidere su tutte le questioni bollenti dell'estate più calda della Serie B. Nel pomeriggio infatti il Collegio, che si riunirà a Sezioni Unite, quindi il presidente Frattini e ...

Ripescaggi Serie B - oggi il giorno decisivo : il campionato a 22 e la “soluzione” per il calendario : Ripescaggi Serie B, oggi il collegio di garanzia del Coni si esprimerà in merito al campionato cadetto che potrebbe dunque tornare a 22 squadre Ripescaggi Serie B, oggi è una giornata chiave per definire una volta per tutte la composizione del campionato cadetto. Assurdo tutto ciò se si pensa che in realtà sono state già giocate due giornate di campionato, ma tant’è, ancora la giustizia sta facendo il suo corso. Come detto, collegio ...

Ripescaggi Serie B/ Campionato a 19 o 22? Siena - Novara - Catania - Ternana - Pro Vercelli sperano : verdetto oggi : Ripescaggi Serie B, Campionato a 19 o 22? Siena, Novara, Catania, Ternana, Pro Vercelli sperano: il verdetto è atteso per oggi da parte del Collegio di Garanzia(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Serie C - oggi la decisione del CONI sui ripescaggi : Catania e Novara le favorite : ...si augurano di non dover più assistere a tali messe in scena causate dalla assoluta inadeguatezza di un sistema desueto e non all'altezza di un movimento che vuole tornare ad essere leader nel mondo.