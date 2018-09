Serie A | Inter-Parma diretta su Sky | probabili formazioni e info streaming

Serie A - CR7 guadagna quanto l’intera Lazio. E gli altri stipendi da favola : Cristiano Ronaldo in Serie A (Getty Images) Calciatori miliardari, è proprio il caso di dirlo. In Serie A i circa 500 calciatori nelle rose delle 20 squadre hanno ingaggi per una cifra che supera complessivamente il miliardo di euro. Arriva al lordo delle tasse, per la precisione, a 1,129 miliardi circa. Guadagni da capogiro ma molto squilibrati, come nella più antica tradizione capitalistica. A superare la fatidica la quota del milione di euro ...

Quote Vincente Serie A 2018-2019 : favorite Juventus - Napoli - Inter e Roma : I bookmaker già iniziano a dare le Quote della prossima squadra vincitrice della Serie A 2018-2019. A seguire troverete tutte le informazioni riguardanti le squadre favorite per la vittoria finale del campionato italiano e le ultime sul calciomercato di Juventus, Roma, Napoli e Inter. Chi sarà a conquistare la vetta della Serie A? Le ultime sul calciomercato ed i possibili colpi di Juventus, Napoli, Roma e Inter Mentre si apprestano a partire i ...

Karamoh : 'Grazie Inter - al Bordeaux per giocare. Ligue 1 come Premier e Serie A' : ROMA - ' Ho imparato molto dall'Inter, dal punto di vista tattico e tecnico. Sono andato d'accordo con tutti, giocatori, società. Su questo punto non c'è nulla da dire. Se voglio ancora impormi in ...

Serie TV The Witcher : la showrunner spiega perché Cavill è l'attore giusto per interpretare Geralt : Questa settimana Netflix ha finalmente svelato l'identità dell'attore che interpreterà Geralt di Rivia nella Serie TV in produzione dedicata a The Witcher, annunciando che sarà nientepopodimeno che Henry Cavill a prestare il volto al celebre Strigo.In seguito all'annuncio i fan si sono divisi tra coloro che applaudivano la scelta di Cavill, un attore di assoluta prima fascia recentemente apparso nei panni di Superman nel cinecomic dell'universo ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 4a alla 19a giornata : Juventus-Inter il 7 dicembre/ Il periodo natalizio : Serie A, anticipi e posticipi dalla 4a alla 16a giornata: Juventus-Inter il 7 dicembre. Il calendario completo e le date per i due recuperi, leggasi Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:54:00 GMT)

Calcio - Nations League : la Danimarca con ct ad interim e giocatori di terza Serie : La Danimarca affronterà domani in amichevole la Slovacchia ricorrendo a giocatori di futsal e delle inferiori e con un ct ad interim, John Jensen. La decisione è stata presa dalla federazione come ...

Serie A - anticipi e posticipi del girone d’andata : tifosi furiosi per Juve-Inter : Serie A, tutti gli anticipi e posticipi del girone d’andata sono stati resi noti oggi dalla Lega, un po’ di malcontento per Juve-Inter Serie A, gli anticipi ed i posticipi del girone d’andata sono stati resi noti dalla Lega, lasciando un po’ di malcontento. Alcune decisioni penalizzano i tifosi e per la gara tra Juventus ed Inter un po’ di malcontento c’è. La decisione della Lega Serie A è stata quella ...

The Witcher : Henry Cavill interpreterà Geralt nella Serie tv : Quando circa un mese fa Henry Cavill aveva espresso il desiderio di interpretare Geralt di Rivia nella serie tv “The Witcher” targata Netflix, nessuno aveva immaginato che il suo sogno sarebbe diventato realtà. Nell’intervista dichiarò di essere “pronto per interpretare Geralt nella serie tv di Netflix” e che aveva ripreso in mano i romanzi e l’ultimo videogioco dedicati allo strigo; dietro allo sviluppo ...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 16ª giornata : Juve-Inter di venerdì - derby di Milano il 21 ottobre alle 20.30 : Radja Nainggolan, 30 anni, centrocampista dell'Inter. Getty Images Il campionato ripartirà dopo la sosta con tre anticipi del sabato: Inter-Parma alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Frosinone-...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 16ª : Juve-Inter a Sant’Ambrogio : La Lega Serie A ha comunicato le date di anticipi e posticipi da dopo la sosta fino alla sedicesima giornata. Derby di Milano domenica 21 ottobre. L'articolo Serie A, anticipi e posticipi fino alla 16ª: Juve-Inter a Sant’Ambrogio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.

Softball - Intergirone Serie A1 : Bollate e Bussolengo ai playoff - lotta serrata nei due gironi : Non fa in tempo a finire la seconda giornata dell’Intergirone della Serie A1 di Softball 2018 che già ci sono le prime due formazioni qualificate ai playoff per lo scudetto: Bollate e Bussolengo, dominatrici assolute della stagione in corso, hanno già staccato il pass per proseguire nel cammino che porta al tricolore. Bollate-Castellana Doppia vittoria per le leader del girone A, che finora hanno perso soltanto in un’occasione, ...