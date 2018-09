Sergio Ramos snobba Ronaldo | ' Il Fifa Best Player? È Modric'

Sergio Ramos in tackle su Cristiano Ronaldo : 'Fifa Best Player? Deve essere Modric' : Il ' Best Player ' - secondo il difensore spagnolo e del Real - è il centrocampista croato vice campione del mondo e suo compagno di club, già premiato dalla Uefa con buona pace di Cristiano Ronaldo ,...

The Best FIFA - Sergio Ramos vota per Modric : "Merita di vincerlo" : Il difensore della Spagna non nomina Ronaldo ma afferma: "Ci sono giocatori con più marketing, ma se vincerà lui sarò contento"

The Best FIFA - Sergio Ramos vota per Modric : "Merita di vincerlo" : Il difensore della Spagna non nomina Ronaldo ma afferma: "Ci sono giocatori con più marketing, ma se vincerà lui sarò contento"

Sergio Ramos e i fischi di Wembley per il fallo su Salah : 'Dimenticano le minacce di morte che ho ricevuto' : Un passato che ritorna sotto forma di fischi, quelli che il pubblico di Wembley ha riservato a Sergio Ramos durante Inghilterra-Spagna di Nations League. "Mi sarebbe piaciuta ricevere un'altra ...

Zidane tra elogi e soddisfazioni - dai 3 titoli in Champions a Cristiano Ronaldo : “lui e Sergio Ramos…” : Zidane elogia Cristiano Ronaldo e commenta i tre titoli vinti in Champions League “Cristiano Ronaldo è un leader in campo che ispira i suoi compagni di squadra“. Sono le parole di elogio per CR7 di Zinedine Zidane, tecnico al Real Madrid dell’attaccante portoghese. “Lui e Sergio Ramos hanno molta energia e influenza all’interno della squadra -prosegue il tecnico francese che in una intervista a ...

Champions - alta tensione a Montecarlo : Salah non saluta Sergio Ramos che lo provoca : L'egiziano ha evitato il madridista che non l'ha presa bene e si è vendicato durante la cerimonia organizzata dalla Uefa

Champions League - Sergio Ramos provoca Salah : tensione a Montecarlo : Il grande gelo tra Sergio Ramos e Mohamed Salah nel primo 'confronto' post finale di Kiev. A margine della cerimonia per i sorteggi di Champions League che si è svolta a Montecarlo, infatti, è andato ...

DIRETTA/ Girona Real Madrid (risultato live 1-1) streaming video Dazn : cucchiaio di Sergio Ramos! : DIRETTA Girona Real Madrid, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata della Liga spagnola 2018-2019(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:57:00 GMT)

Sergio Ramos veste blucerchiato - la Sampdoria ironizza su Twitter e i fan sognano! [FOTO] : Sergio Ramos indossa una particolare camicia con i colori sociali della Sampdoria: il club di Genova non perde l’occasione per stuzzicare la fantasia dei fan Al giorno d’oggi anche le società di calcio sono molte attive dei social, cercando di mantenere un filo diretto con i propri fan, aggiornandoli tempestivamente con le ultime novità, regalando loro materiale foto e video esclusivo e, le più abili, riescono anche a ...

Sampdoria-Sergio Ramos - la FOTO del difensore fa impazzire i tifosi blucerchiati : 1/13 AFP/LaPresse ...

Pilar Rubio è super sexy : la fidanzata di Sergio Ramos fa impazzire i fan [FOTO] : 1/5 ...

Real Madrid-Atletico - Diego Costa senza pietà : Sergio Ramos colpito in testa - i segni sul collo sono… [FOTO e VIDEO] : Incredibile colpo in testa di Diego Costa a Sergio Ramos durante Real Madrid-Atletico Un continuo botta e risposta, questa sera, tra Real Madrid e Atletico, per la sfida di Supercoppa UEFA: la vincitrice della Champions League sfida la trionfante dell’Europa League, in un match che non sta di certo annoiando i telespettatori, nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo. A lasciare senza parole, oltre alle reti dei calciatori, ...

Real Madrid - Sergio Ramos non si scoraggia : 'Vinceremo anche senza CR7' : L'addio di Cristiano Ronaldo ha spostato gli equilibri del calcio, dando una maggiore importanza al calcio italiano come non si vedeva ormai da anni, ma chiaramente tutto ciò per il Real Madrid non è ...

Real Madrid - Sergio Ramos : 'Ronaldo è il passato' : ROMA - ' 'Non pensiamo al passato di nessun giocatore e siamo aperti all'arrivo di ogni giocatore ''. Nella conferenza stampa della vigilia della Supercoppa europea , il capitano del Real Madrid ...