Serena Williams | multa da 17 mila dollari

US Open – Clamoroso retroscena sulla furia di Serena Williams : ecco cosa ha fatto la tennista nello spogliatoio : Clamoroso retroscena legato al post match della finale femminile degli US Open: Serena Williams avrebbe sfogato tutta la sua rabbia nello spogliatoio La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando prima a ...

Us Open - Serena Williams perde la finale. Lite con il giudice : È la più giovane vincitrice degli us Open dai tempi della 19enne Maria Sharapova nel 2006 , da lunedì sarà la numero 7 del mondo, e quello che è più importante ha il futuro dalla sua parte. ...

US Open – Che cos’è la regola del coaching? La norma che ha punito Serena Williams spiegata dal regolamento ITF : Cosa stabilisce e che cos’è la regola del coaching? La normativa tanto discussa in queste ore per il warning segnalato a Serena Williams durante la finale femminile degli US Open La finale femminile degli US Open 2018 è passata alla storia non soltanto per la prima vittoria in uno Slam della giovane Osaka, ma anche per la tremenda sfuriata di Serena Williams nei confronti dell’arbitro. La tennista americana ha letteralmente ...

US Open – Il filmato che prova il coaching di Mouratoglou a Serena Williams : il coach costretto a confessare [VIDEO] : Un filmato della finale femminile US Open inchioda coach Mouratoglou: il coaching verso Serena Williams è avvenuto, il coach francese confessa a fine partita La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando ...

US Open – La versione di Serena Williams : “arbitro ladro e sessista. Ecco cos’è successo. A mia figlia dovrò dire…” : Serena Williams prova a chiarire quanto accaduto in campo con l’arbitro Ramos: in conferenza stampa la tennista americana ha spiegato le ragioni della sua sfuriata Episodio clamoroso accaduto durante la finale femminile degli US Open. Serena Williams ha avuto un acceso diverbio con l’arbitro Ramos, che le ha assegnato nell’ordine 3 warning: il primo per ‘coaching’ con il suo allenatore Mouratoglou; il secondo ...

Serena Williams : 'Arbitro sessista - se fossi stata uomo non mi avrebbe tolto il game' : La bielorussa, ex n.1 del mondo anche ha twittato che 'se fosse stato un match tra uomini, non sarebbe finita così' e anche l'attrice americana Ellen DeGeneres sta dalla sua parte: 'Serena Williams, ...

Billie Jean King si schiera con Serena Williams : Ha perso, ha polemizzato, è andata fuori di testa ma si è presa la solidarietà del mondo femminile. Serena Williams dopo il 'fuoriprogramma' isterico e la litigata furibonda col giudice di sedia Carlos Ramos ("Se fossi stata un uomo, tutto questo non sarebbe successo", gli ha urlato), ha alimentato un dibattito social destinato a rinverdire le polemiche sulla parità di genere.(2/2) When a woman is emotional, she's ...

