Se 150 metri senza elettricità mandano in tilt l’Italia dei treni 

VAL MARTELLO - MORTO ALPINISTA IN ALTO ADIGE/ Ultime notizie - volo di 150 metri : salvi i 3 dispersi in cordata : ALTO ADIGE, MORTO un ALPINISTA precipitato per 150 metri. Ultime notizie: recuperati i 3 suoi compagni. La vittima ha 55 anni: sono tutti di origini tedesche, ecco la dinamica(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:46:00 GMT)

'Pentitevi dei peccati in pochi secondi' - mega 'confessionale' da 150 metri quadri per la visita del Papa a Dublino : ... ' L'Irlanda è cambiata molto dall'ultima visita del Papa - il matrimonio gay è legale, abbiamo abrogato l'ottavo emendamento, e persino segretamente acclamato l'Inghilterra nella Coppa del Mondo. Da ...

Aviano (PN) : scivola per 150 metri sul Monte Tremol - salvata dal Soccorso Alpino : Incidente sul Monte Tremol, nel gruppo del Piancavallo, nel Comune di Aviano (PN): una donna è scivolata durante la discesa precipitando per 150 metri sul versante ovest del Monte ad una quota di circa 1800 metri di altitudine, fermandosi sul fondo di un canale detritico poco distante da una cresta che conduce su appicchi molto esposti. Sono stati alcuni escursionisti a chiamare il 112. Nei pressi dell’incidente si trovava una dottoressa ...

Europei di nuoto - Quadarella domina i 1500 metri : è la prima italiana a vincere due ori individuali nella stessa edizione : Simona Quadarella vince in solitaria i 1500 metri stile libero ai campionati Europei di nuoto di Glasgow. La 19enne romana si impone con il tempo di 15’51″61 davanti alla tedesca Sarah Koehler (15’57″85) e all’ungherese Ajna Kesely, conquistando così il secondo oro individuale dopo quello negli 800 metri: è la prima italiana a riuscirci e la prima a vincere nella distanza più lunga. “Sono contenta, ho anche ...

Simona Quadarella ha vinto l’oro nei 1500 metri stile libero agli Europei di Glasgow : La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero agli Europei in corso a Glasgow, in Scozia. Per Quadarella, già favorita prima della partenza, dato che i 1500 metri stile libero sono la sua specialità, The post Simona Quadarella ha vinto l’oro nei 1500 metri stile libero agli Europei di Glasgow appeared first on Il Post.

Europei di nuoto - oro di Miressi nei 100 metri stile libero : “Felicissimo”. Paltrinieri solo bronzo nei 1500 : “Non ero al meglio” : Alessandro Miressi è il nuovo campione d’Europa nei 100 stile libero. L’azzurro ha nuotato in 48″01 la finale disputata a Glasgow. “Sono felicissimo, non pensavo di nuotare 48″01. Non ho parole”. E’ la prima reazione di Alessandro Miressi ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo nei 100 metri stile libero. “Provo solo felicità, potrei di nuovo buttarmi e fare un altro 100 – ha aggiunto l’azzurro – Ho ...

Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile libero ai campionati europei : Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile liberoa gli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline, e che si sta svolgendo tra Glasgow e Berlino. Paltrinieri, campione The post Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile libero ai campionati europei appeared first on Il Post.

Nuoto - Europei 2018. La sfida più difficile per Gregorio Paltrinieri : 1500 metri di battaglia con Romanchuk : Scende in vasca domani per la prima gara del suo Europeo, per lui la più importante, Gregorio Paltrinieri, il campione di tutto che punta al quarto oro consecutivo nella gara più lunga. i 1500 stile libero. Due volte campione del mondo, tre volte campione continentale, Paltrinieri sa bene che questo è un Europeo a rischio per tanti motivi: perché la preparazione è stata diversa a tutti gli altri anni, vista la sua esperienza prolungata in ...