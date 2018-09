Scuola | 8 mln studenti tornano sui banchi

Scuola sicura - stanziati 2 - 5 mln di euro contro lo spaccio : ' Scuola sicura ', questo il nome della nuova iniziativa annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini . In una conferenza stampa al Viminale insieme al capo della polizia Franco Gabrielli , ...

Scuola - 2 - 5mln a 15 Comuni contro droga : 15.40 Il Viminale lancia il progetto pilota 'scuole sicure' per intensificare la lotta allo spaccio di stupefacenti davanti agli istituti. Il ministro Salvini,illustrando l'iniziativa, parla di una "risposta concreta ad una situazione di emergenza" con il coinvolgimento di presidi, sindaci e prefetture. L'iniziativa prevede lo stanziamento di 2,5 mln per 15 grandi città per progetti finalizzati alla realizzazione di impianti di ...