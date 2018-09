Scuola | supplenze 2018 9 | come e dove inviare la domanda di Messa a Disposizione MAD

Scuola - Bussetti e la 'patata bollente' delle supplenze : ecco perchè qualcosa non torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste ma se rapportata al ...

Scuola - emergenze supplenze e sostegno : parla il ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato intervistato dal noto portale Quotidiano.net a proposito di diverse problematiche legate al mondo della Scuola, a cominciare da quella relative alle supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha affermato che il ministero sta lavorando affinchè l’avvio del nuovo anno scolastico avvenga in modo ordinato: ‘La mancanza di alcuni docenti è […] L'articolo ...

Supplenze Lombardia - posti vacanti per docenti e ATA/ Scuola - Flc-Cgil : “Basta con la politica degli annunci” : Supplenze Lombardia, posti vacanti per docenti e ATA. Scuola, personale scolastico carente: Flc-Cgil “Basta con la politica degli annunci”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Scuola - supplenze sostegno : circolare Miur - come avviene l’assegnazione e a chi? La domanda MAD : Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare N. 37856 riguardante, oltre alle supplenze del personale docente e Ata, anche le modalità di conferimento delle supplenze su sostegno. L’amministrazione centrale ricorda come le operazioni di nomina su posto di sostegno debbano essere conferite in maniera prioritaria rispetto alle nomine su posti comuni, sia per le specifiche modalità riguardanti l’individuazione dei soggetti ...

Scuola - as 2018/19 : guida alle supplenze dalle graduatorie provinciali : supplenze da graduatorie provinciali: la FLC CGIL ha realizzato un opuscolo informativo per docenti, educatori e ATA (collaboratori scolastici, cuochi, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri e infermieri) che sono inclusi nelle graduatorie provinciali e sono interessati alla stipula di contratti a tempo determinato annuali, o fino al termine delle attività didattiche. guida alle supplenze per Docenti, ATA ed educatori La ...

Supplenze Scuola 2018/19 - annuali e al 30/6 : le info utili : Dopo le operazioni di immissioni in ruolo, si procederà all’attribuzione delle Supplenze scuola 2018/19, annuali e al 30/6 (termine attività didattiche). Queste Supplenze vengono attribuite dagli Uffici Scolastici Provinciali, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento. Nel caso di GaE esaurite, la supplenza verrà assegnata dal DS attingendo dalle graduatorie di istituto. Ogni anno il Miur emette […] L'articolo Supplenze scuola 2018/19, ...

Supplenze Scuola : insegnamento e sostegno - le cattedre libere a Nord e Sud : Anche per l'anno 2018/2019 si rischia la solita carenza di insegnanti nella scuola. Nonostante i 57 mila docenti da immettere in ruolo richiesti dal ministero dell'Istruzione di Marco Bussetti al dicastero dell'Economia, ci sono ancora tantissime cattedre vuote, soprattutto nelle scuole del Nord. In più, il piano predisposto dall'ex ministro del Miur, Valeria Fedeli, dei percorsi di stabilizzazione dei docenti precari [VIDEO], con concorsi ad ...

Assunzioni Scuola 2018/2019 - approvato decreto salva-precari : stabilizzazioni e supplenze : Novita' in arrivo sulle Assunzioni e sulle supplenze dei docenti a partire dall'anno scolastico 2018/2019: è stato approvato venerdì 27 luglio l'emendamento a firma di Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle sulla cancellazione del limite dei 36 mesi per i contratti a termine degli insegnanti precari della scuola. Il provvedimento è entrato direttamente nel decreto dignita' fortemente voluto da Luigi Di Maio per porre un freno alla precarieta' del ...

Supplenze Scuola 2018/2019 - annuali e brevi : la precedenza su GaE e graduatorie istituto : Non solo le assunzioni nella scuola dei docenti con almeno tre anni di servizio da precari sarebbe disciplinato dal Disegno di legge di Mario Pittoni, Presidente leghista della Commissione Istruzione del Senato. Le precedenze agli insegnanti precari storici della scuola sarebbero accordate anche negli incarichi di supplenza, andando a ridisegnare i meccanismi delle assegnazioni annuali e temporanee. E' quanto scrive il quotidiano economico ...

Assunzioni Scuola 2018/2019 e supplenze : resta l'incognita delle classi di concorso : La richiesta del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, delle circa 70 mila nuove Assunzioni nella scuola lascia aperta l'incognita delle supplenze degli insegnanti precari e dei posti da assegnare sulle cattedre disponibili e vacanti. Soprattutto considerando le classi di concorso, anche nel prossimo anno scolastico rimarra' il rebus dei docenti che effettivamente si renderanno necessari in determinate materie, questione gia' emersa negli ...

Scuola - 67 mila assunzioni ma le supplenze continuano : Per settembre infatti il Miur ha chiesto al ministero dell'Economia 57.322 assunzioni per i docenti, tra questi circa 44mila dovrebbero essere destinati ai posti cosiddetti comuni e i restanti 13mila ...