SCUOLA La prima mossa dell' educazione è uno sguardo umano

Milano : inaugurata a Melzo SCUOLA primaria hi-tech inserita in programmi didattici Apple : Una folla adeguata all’importanza dell’appuntamento si è materializzata stamattina a Melzo per l’inaugurazione della nuova primaria, frutto della sinergia tra Tangenziale Esterna SpA (6,4 milioni di euro di finanziamento) e Comune (iter di progettazione e costruzione), che il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone ha citato come «un’eccellenza europea nella gestione degli appalti». Quasi ...

SCUOLA/ Prima media - come ridare carne alle parole? : Stando alla "certificazione delle competenze" i bambini che escono dalle elementari dovrebbero sapere tutto. Invece con loro si deve ricominciare da capo. CORRADO BAGNOLI(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Dalle elementari alle medie: quelle domande che genitori e prof non possono evitare, di R. PaggiSCUOLA/ "Ogni attimo è nostro": istruzioni per gli adolescenti che dimenticano la vita, di C. Bgnoli

Milano : troppi scarafaggi - SCUOLA primaria chiusa per disinfestazione : Gli alunni trasferiti nella vicina materna. L'Ats aveva disposto già a luglio le operazioni contro le blatte: "Problema non ancora risolto"

SCUOLA - prima campanella in Alto Adige : ma in cambio i ragazzi avranno vacanze da record : Sono stati i 92mila studenti della Provincia di Bolzano i primi a tornare in classe, da stamattina. Ecco il calendario regione per regione. Le incognite di quest'anno scolastico dalle supplenze ai tanti istituti senza preside

Tragedia sfiorata in una SCUOLA primaria : crolla il controsoffitto : Ancora qualche giorno e il crollo del controsoffitto della scuola prima di Campoleone - frazione del comune di Aprilia , Latina, - sarebbe potuto essere una Tragedia. Come scrive Latina Oggi , i ...

SCUOLA - da oggi pubblicazione graduatorie istituto docenti prima fascia : A partire da oggi, lunedì 3 settembre, le scuole dovrebbero riuscire ad utilizzare la prima fascia delle graduatorie di istituto docenti valida per l’anno scolastico 2018/2019. Le istituzioni scolastiche, pertanto, potranno procedere alla nomina dei docenti che presteranno servizio come supplenti, tenendo fede, quindi, a quanto contenuto nel contratto. Le graduatorie di istituto di prima fascia, a differenza di quelle di ...

SCUOLA - troppi ponti : si comincia prima : Tutti in classe con qualche giorno di anticipo. Quest'anno le vacanze per gli studenti finiscono prima del previsto: mancano infatti pochissimi giorni alla prima campanella. Il motivo? La Scuola,...

Unitus - la prima SCUOLA estiva per dottorandi e nuovi ricercatori : ... ma anche e soprattutto le loro possibili applicazioni nei campi più innovativi della ricerca scientifica, dalla chimica alla fisica, passando per la biologia molecolare fino ad arrivare alla scienza ...

Bergamo - la SCUOLA estiva in corsia per i malati del Papa Giovanni viene riconosciuta : prima in Italia : Tutto è nato dall'idea di una ragazza morta a soli 14 anni dopo una lunga malattinai: con la covenzione tra Usp e ospedale esami di riparazione dal letto

SCUOLA - diplomati magistrale : prima il danno - poi la beffa finale : L’ennesima beffa, quella a cui andranno incontro i diplomati magistrale che si accingono ad essere immessi in ruolo dagli uffici scolastici per il prossimo anno scolastico 2018/2019: si tratta, però di contratti comprensivi di ‘clausola risolutiva’ che troverà applicazione nel momento in cui si darà esecuzione alla sentenza di merito decretata dall’Adunanza plenaria il 20 dicembre scorso.Ne ha parlato […] L'articolo ...

Caro Salvini - leva obbligatoria? No - #primalaSCUOLA : Reintegrare il servizio di leva militare. Ogni tanto spunta questa proposta. Un ritorno al passato, nemmeno troppo lontano: dopo 144 anni, l’obbligatorietà è diventata inattiva solo nel 2005 con l’entrata in vigore della legge Martino. L’ultimo a lanciare l’idea è il Ministro del Lavoro Matteo Salvini, raccogliendo, come prevedibile, pareri opposti ma per lo più negativi, ad esempio dal Ministro della Difesa Trenta: “È un’idea romantica ...