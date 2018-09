Scuola | la merenda giusta aiuta il rientro | pane e salame tra le più amate

meteoweb.eu

: Sto aspettando l'inizio della scuola solo per mettere da parte gli spicci per la merenda e comprare answer - blueyoon_ : Sto aspettando l'inizio della scuola solo per mettere da parte gli spicci per la merenda e comprare answer - CraiSardegna : La scuola sta per iniziare! ???? Una merenda leggera è quello che ci vuole per iniziare al meglio! ?????? - AleMacchiavelli : @EnricaPerucca Ma anche te non è che brilli per cultura, mi sa che hai fatto la scuola dell’obbligo nei centri soci… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Per molti bambini e ragazzi, l’inizio di un nuovo anno scolastico è pieno di eccitazione, di curiosità e anche di gioia di rivedere i compagni dopo la lunga pausa estiva. Per altri, però, lo stesso evento può innescare riluttanza, afasia, totale mancanza di energia. Cosa fare dunque per invogliarli a rientrare nelle “” aule scolastiche? “Unaproteica – spiega l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani – è sicuramente un aiuto. Se questa poi è anche la preferita dei bambini, allora può diventare un perfetto alleato per unpiù felice. Ma qual è lapreferita dai bambini? Secondo i dati di una ricerca diffusa due anni fa, dall’Istituto di Ricerca EuromediaResearch, il 79,2% delle famiglie ancora oggi preferisce dare perai propri figli un panino con il. E visto che in questo campo i bambini influenzano molto le ...