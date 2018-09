Scuola | in 8 milioni tornano sui banchi Bussetti | ' Che manchino supplenti un falso

Scuola : oltre 8 milioni di studenti tornano tra i banchi : Quanti studenti siederanno quest’anno fra i banchi? Quante sono le classi nella Scuola statale e qual è l’organico dei docenti? Una panoramica dei principali dati del sistema scolastico italiano per l’anno scolastico 2018/2019 è disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quest’anno sono circa 8,6 milioni gli studenti delle scuole statali e paritarie che torneranno sui banchi. La maggior parte di ...

Scuola - Salvini : 'Investiti 2 - 5 milioni per contrastare spacciatori' : "Il ministero ha investito 2 milioni e mezzo di euro per la video sorveglianza e per una maggiore presenza di forze dell'ordine fuori dalle scuole". Lo ha annunciato Matteo Salvini, presentando al ...

Perche´ nel mondo ci sono ancora 73 milioni di bambine che non possono andare a Scuola : In tutto il mondo ci sono ancora 120 milioni di bambini a cui e` negato il diritto all’istruzione. Di questi, il 60 percento sono femmine, di eta` compresa tra i 7 e i 16 anni. Poverta`, matrimoni combinati, gravidanze precoci e onore della famiglia sono tra le cause di questo fenomeno che ha effetti negativi su tutta la comunita` mondiale. Ma tutti possono fare qualcosa per mettere fine a questa ingiustizia.Continua a leggere

Pediatria : 600 milioni di bimbi senza servizio igienico sanitari di base a Scuola : A livello globale sono 600 milioni i bambini che non hanno servizi igienico-sanitari di base a scuola, e meno della metà delle scuole in Oceania e solo due terzi degli istituti in Asia centrale e meridionale hanno servizi di base di acqua potabile. Sono i dati relativi al 2016, diffusi in occasione della Settimana mondiale dell’acqua e contenuti nello studio, realizzato da Unicef e Oms, ‘Drinking Water, Sanitation and Hygiene in ...

Unicef-Oms : 570 milioni di bambini senz’acqua potabile a Scuola : Un rapporto dell’Unicef e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, diffuso in occasione della settimana mondiale dell’acqua in corso a Stoccolma, ha rilevato che almeno 570 milioni di bambini frequentano scuole dove non c’è acqua potabile, e oltre 620 milioni non hanno accesso a servizi igienici. Il report ha evidenziato che su scala globale il 31% delle scuole non è raggiunto da acqua pulita, e nel 34% mancano i bagni ...

G8 - la procura della Corte dei Conti chiede 8 milioni di euro ai poliziotti della Scuola Diaz per danni d’immagine e patrimoniali : Cinque milioni per danno d’immagine e altri 3 per i danni patrimoniali. La procura della Corte dei Conti della Liguria ha chiesto un risarcimento di oltre 8 milioni di euro ai 27 poliziotti ed ex agenti per i pestaggi avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. A essere citati dal pm contabile sono i dirigenti e i funzionari dell’epoca, tra questi anche Francesco Gratteri, allora direttore del servizio centrale Operativo, ...