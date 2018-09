Scuola | diplomati magistrali | CUB Veneto invita allo sciopero ‘Senza di loro | collasso

Scuola : maxi ricorso a favore dei diplomati magistrali e laureati SFP - comunicato MSA : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di MSA (Multi Service Association) in merito ad un maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati SFP esclusi dal concorso 2018. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria – PREADESIONE PROROGATA AL 15/09/18 MSA, in collaborazione con […] L'articolo Scuola: maxi ricorso a favore dei diplomati ...

Scuola - diplomati magistrale : senatore Pittoni - aggiornamento su concorso straordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...

Scuola - diplomati magistrale : prima il danno - poi la beffa finale : L’ennesima beffa, quella a cui andranno incontro i diplomati magistrale che si accingono ad essere immessi in ruolo dagli uffici scolastici per il prossimo anno scolastico 2018/2019: si tratta, però di contratti comprensivi di ‘clausola risolutiva’ che troverà applicazione nel momento in cui si darà esecuzione alla sentenza di merito decretata dall’Adunanza plenaria il 20 dicembre scorso.Ne ha parlato […] L'articolo ...

Scuola - diplomati magistrale : ‘falsi ruoli’ ed ‘esperienza che non conta nulla’ : La storia di Marcella Franceschino, raccontata in prima persona al quotidiano ‘Repubblica’, è uno dei tanti casi che riguardano i diplomati magistrale. La maestra con diploma magistrale (non abilitata) è inserita nelle graduatorie con riserva grazie ad un ricordo al Tar ed entrerà in ruolo. Il problema è che, per come stanno le cose oggi, ‘mi assumeranno per […] L'articolo Scuola, diplomati magistrale: ‘falsi ...

Scuola - Diplomati magistrali : ‘Il decreto Dignità non risolve nulla - ecco perché’ : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Gr1 Economia, su Rai Radio Uno, parlando del decreto Dignità ed, in particolare, della questione riguardante i Diplomati magistrali.‘Con le decisioni prese sui precari della Scuola con il decreto Dignità – ha spiegato il presidente del giovane sindacato – il problema dei maestri con diploma magistrale è tutt’altro che risolto. Perché ...

Decreto dignità approvato - news 3/8 : come influisce su Scuola e diplomati magistrale? : Il Decreto dignità ottiene l’approvazione alla Camera. I voti favorevoli sono 312 e 190 i contrari. Adesso il provvedimento passerà al Senato. Se lì non saranno apportate modifiche e sarà approvato, passerà alla firma del presidente della Repubblica e poi in Gazzetta Ufficiale. Tutte le modifiche saranno definitive solo al momento della pubblicazione della legge […] L'articolo Decreto dignità approvato, news 3/8: come influisce su scuola e ...

Scuola - diplomati magistrali : Roberto Fico ‘Incontriamo ministro Bussetti’ : Il presidente della Camera dei Deputati, onorevole Roberto Fico, ha incontrato i diplomati magistrali, impegnati nella loro manifestazione contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In modo particolare, si respingono, come noto, le soluzioni indicate nell’emendamento all’articolo 4 del testo del Decreto Dignità, da oggi al voto nell’Aula della Camera: la norma prevede la permanenza ...

Scuola - diplomati magistrali : presidio a Montecitorio a sostegno emendamento Decreto Dignità : La questione riguardante i diplomati magistrali continua a tenere banco nel dibattito politico. Il sindacato Anief ha pubblicato, a questo proposito, una nota dove si parla del presidio in corso a Montecitorio, indetto dal ‘Coordinamento diplomati magistrali Abilitati‘, attraverso il quale si intende ancora una volta sensibilizzare la rivendicazione dell’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e il respingimento ...

Scuola - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

Scuola/ Diplomati magistrali - indovinate quale sarà la soluzione... : Più ossigeno (120 giorni) per i Diplomati magistrali che lavorano senza diritto (ci vuole la laurea) e per effetto di sentenza. Il problema però è più di fondo. GIANNI ZEN(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ "4 punti per andare oltre Calenda", di M. CampioneSCUOLA/ Esame di terza media, tutti promossi, viva il Gattopardo, di C. Bagnoli

Scuola - diplomati magistrali : ministro Bussetti ‘Inserita disposizione nel ddl Dignità’ : Il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, è tornato sulla questione riguardante i diplomati magistrali. Come riportato dall’agenzia di informazione ANSA, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è intervenuto durante un question time alla Camera dei Deputati, rispondendo ad una interrogazione avente come primo firmatario l’onorevole Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. Il ministro Bussetti ritiene ...

Scuola - diplomati magistrali “salvi” per 120 giorni : il governo congela il licenziamento. I prof : “Non basta” : Tutto rinviato per i diplomati magistrali che, a causa della sentenza del Consiglio di Stato, rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Il governo, ieri, con il decreto dignità ha congelato la situazione dei 5.600 insegnanti che avevano già ricevuto la cattedra a tempo indeterminato (con riserva) e degli altri 45mila che rischiano di essere depennati dalle Gae (Graduatorie a esaurimento, ndr), perdendo ogni speranza d’assunzione. A ...