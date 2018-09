Scossa di terremoto nel Matese | avvertita dalla Campania al Molise

Scossa di terremoto durante la notte : CRONACA. terremoto in Campania questa notte alle ore 04:22. E' stata registrata una Scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 13 km a Pontelandolfo , BN, , non lontano dalla zona del Molise ...

Benevento : Scossa di terremoto avvertita nel Matese in nottata - Area ad alto rischio sismico : scossa di terremoto modesta avvertita a nord di Benevento nel cuore della notte. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 9 settembre 2018, esattamente...

Centro Italia : lieve Scossa di terremoto al confine fra Umbria e Lazio. Dati e mappa. : Una lieve scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 12.17 nell'Italia centrale, lungo l'Appennino. Il sisma, di magnitudo 2.5 sulla scala Richter, ha avuto epiCentro nel Lazio, in...

Scossa di terremoto magnitudo 5.5 in Iran : Un terremoto magnitudo 5.5 è stato registrato in Iran alle 06:23 UTC dall’Istituto Geofisico staunitense USGS. L’epicentro è stato localizzato a 126 km sudest da Bam e circa 10 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni o vittime. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.5 in Iran sembra essere il primo su Meteo Web.

Marche : lieve Scossa di terremoto avvertita nel fermano - dati INGV : Debole scossa di terremoto avvertita tra maceratese e fermano, ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi, 7 settembre 2018, esattamente alle 07.44, nelle...

Isole Fiji. Scossa di terremoto di magnitudo 7.8 : Un violenta Scossa di terremoto di magnitudo 7.8 è stata registrata al largo delle Isole Fiji. Lo ha indicato l’Usgs.

GIAPPONE - Scossa terremoto M 6.7 : NOVE MORTI/ Ultime notizie video : isola di Hokkaido al buio - emergenza cibo : TERREMOTO GIAPPONE, SCOSSA M 6.7 a Sapporo: paura per il nuovo violento sisma ma al momento nessun rischio tsunami né danni a cose o persone segnalati.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:13:00 GMT)

Forte Scossa di terremoto in Giappone : allerta per una centrale nucleare : I morti accertati sono 8, ma mancano all'appello oltre 40 persone dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito l'isola di Hokkaido nel nord del Giappone alle 3.07 di notte ora locale e che è stato seguito da numerose scosse di assestamento anche molto forti. Non è stata dichiarata nessuna allerta tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale Tokio. ...Continua a leggere

Fortissima Scossa di terremoto : grave il bilancio. Ci sono morti e feriti : sono 8 le persone morte nel forte sisma di magnitudo 6,6 che ha colpito l’isola settentrionale giapponese di Hokkaido, provocando frane e smottamenti. Lo ha riferito l’emittente tv nazionale, Nhk, precisando che sei delle vittime sono del villaggio di Atsuma. Decine le case distrutte, circa 3 milioni di abitazioni sono rimaste senza elettricità a causa dei danni alla vicina centrale. I soccorritori sono alla ricerca di una quarantina ...

Terremoto in Giappone - Scossa doppia a Hokkaido : magnitudo 6.7 e 6.6 - : Il sisma è stato prodotto da due scosse simultanee ma distinte registrate a due secondi l'una dall'altra