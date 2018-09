Scopre di essere incinta di 37 settimane | i test erano negativi

ilgiornale

: RT @upsidelve: raGA MA VOI VI RICORDATE QUANDO MARCO E EVA SI SONO LASCIATI MA POI LEI RIMANE INCINTA E SI RIAVVICNANO MA POI TORNA ALEX CH… - frnkierosmile : RT @upsidelve: raGA MA VOI VI RICORDATE QUANDO MARCO E EVA SI SONO LASCIATI MA POI LEI RIMANE INCINTA E SI RIAVVICNANO MA POI TORNA ALEX CH… - soblind_ : RT @upsidelve: raGA MA VOI VI RICORDATE QUANDO MARCO E EVA SI SONO LASCIATI MA POI LEI RIMANE INCINTA E SI RIAVVICNANO MA POI TORNA ALEX CH… - LuMLeonhart : RT @upsidelve: raGA MA VOI VI RICORDATE QUANDO MARCO E EVA SI SONO LASCIATI MA POI LEI RIMANE INCINTA E SI RIAVVICNANO MA POI TORNA ALEX CH… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Sentiva degli strani dolori e si è subito fatta vistare da un medico. Così una giovane studentessa di Dublino ha scoperto didi 37. Laura Molloy non aveva alcun sintomo della gravidanza e aveva anche fatto duerisultati.Un mese dopo la visita, la studentessa ha dato alla luce Finn che adesso ha tre anni. "Quando sono andata a fare la visita, temevo di avere un tumore", ha spiegato la giovane in un documentario ripreso dal Daily Mail.Superate le 28, l'ormone che rivela la gravidanza diminuisce e per questo motivo iche aveva fatto la ragazza davano un esito negativo. I medici le hanno anche spiegato che la pancia non era evidente per il fatto che il piccolo stava crescendo dietro la sua placenta."Cinque anni fa non avrei mai immaginato la mia vita in questo modo. Ma tutto quello che posso dire è che non riesco a ricordare un mondo ...