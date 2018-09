Scontri in Iraq | torna la calma a Bassora | revocato il coprifuoco

Nel sud dell’Iraq si protesta contro il governo centrale - almeno una persona è stata uccisa negli Scontri con la polizia : Da una settimana nel sud dell’Iraq ci sono proteste contro il pessimo livello dei servizi offerti dal governo iracheno ai suoi cittadini, tra cui la scarsità di acqua potabile e di elettricità, l’elevato inquinamento e il persistente problema della disoccupazione. The post Nel sud dell’Iraq si protesta contro il governo centrale, almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia appeared first on Il Post.