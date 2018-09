Sconfitta e multata! La clamorosa scenata di Serena Williams agli Us Open le costa cara

huffingtonpost

(Di domenica 9 settembre 2018)è stata multata di circa 17 mila dollari per aver commesso tre violazioni durante la finale degli Uspersa contro la giapponese Naomi Osaka. Secondo quanto riferisce la stampa americana, la vincitrice di 23 prove del Grande Slam è stata sanzionata di 4mila dollari per i presunti segnali scambiati col suo coach durante il match, 3mila per aver rotto la racchetta in un gesto di rabbia e infine 10mila per gli insulti rivolti all'arbitro Carlso Ramos. La multa sarà detratti dal montepremi di 1,85 milioni di dollari vinto dalla campionessa.