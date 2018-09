Scappa di casa a tredici anni | ora chiede scusa al padre e ritorna da maggiorenne

«Papà scusa - riportami a casa» - le prime parole di Maria ricomparsa a Milano dopo 5 anni. Era Scappata con un cinquantenne : A 13 anni aveva fatto perdere le sue tracce alla sua famiglia, oggi Maria Henselmann è tornata a casa. La ragazza, che oggi ha 18 anni era scomparsa da Friburgo nel 2013 e in questi...

Renzi - accoglienza da star a Ravenna : “M5s ha una classe dirigente di Scappati di casa” : La folla a Ravenna è grande, e anche molto calda. Per Matteo Renzi è la prima volta da ex alla festa nazionale dell’Unità, ma l’accoglienza resta da star: più di un migliaio di persone lo abbraccia, applausi a scena aperta, quasi una nostalgia per il segretario che c’era e che – sottolinea lui stesso- ora non c’è più. Renzi conferma che non correrà...

Renzi : 'Lega ladrona - 5 Stelle Scappati di casa : non mi candido ma raddoppio mio impegno' : In occasione della Festa de l'Unita' nazionale in corso di svolgimento a Ravenna, questo giovedì 6 settembre, è intervenuto Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e gia' segretario nazionale del PD [VIDEO], partito di cui attualmente è senatore. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto l'ex sindaco di Firenza sul palco della kermesse romagnola. Matteo Renzi: 'La nostra opposizione a questo Governo riparta da educazione e ...

Renzi accolto a Ravenna ne ha per tutti : “M5S ?? una classe di Scappati di casa” : Uno ShowMan Matteo Renzi che a Ravenna è stato accolto bene dalla gente, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e spara su M5S e Lega Satira spietata sul governo, a cominciare dal ministro del Trasporti, definito «Toni Nulla» E ai “compagni”: «Avete combattuto il Matteo sbagliato» La folla a Ravenna è grande, e anche molto calda. Per Matteo Renzi è la prima volta da ex alla festa nazionale dell’Unità, ma l’accoglienza resta da star: ...

Matteo Renzi : “Un governo di Scappati di casa. Salvini ha molto consenso? La ruota gira” : Intervenendo alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna, l'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, non risparmia attacchi al governo Lega-M5S: "Un governo che ha una classe dirigente di 'scappati di casa'. Salvini dice 'i sondaggi stanno con me!' Ma la ruota gira, io sono un esperto del settore".Continua a leggere

Tragedia a Marcianise : 22enne dice di 'aver paura' e Scappa di casa - trovato morto : Mario Pio Zarrillo è stato trovato morto a Marcianise, a poca distanza da via San Francesco. Le cronache qualche giorno fa (venerdì 31 agosto) avevano raccontato la sua scomparsa dopo che aveva dichiarato ad un conoscente di aver visto qualcosa 'che non doveva vedere' e che per questo 'aveva paura'. Da quel giorno, il mistero, con i familiari del giovane ventiduenne impegnati nel cercare il loro caro senza però alcun successo. Erano stati ...

'Ho paura' e Scappa di casa. Il 22enne Mario Pio trovato morto : Il corpo senza vita di Mario Pio Zarrillo è stato ritrovato in via San Francesco, a Marcianise. Sul posto ci sono i carabinieri. Il ventiduenne è sparito di casa venerdì scorso dopo aver detto a un ...

'Ho paura' e Scappa di casa : Mario Pio trovato morto : Il corpo senza vita di Mario Pio Zarrillo è stato ritrovato in via San Francesco, a Marcianise. Sul posto ci sono i carabinieri. Il ventiduenne è sparito di casa venerdì scorso dopo aver detto a un ...

«Ho paura» e Scappa di casa : Mario Pio trovato morto : Il corpo senza vita di Mario Pio Zarrillo è stato ritrovato in via San Francesco, a Marcianise. Sul posto ci sono i carabinieri. Il ventiduenne è sparito di casa venerdì scorso...

Paola Caruso incinta – Il racconto shock dell’ex naufraga : “il padre? Non solo è Scappato - ma mi ha buttata fuori di casa” : Paola Caruso incinta: l’ex Bonas racconta la sua gravidanza, tutt’altro che felice, a causa del comportamento del padre del bambino, scappato Il terribile racconto di Paola Caruso: l’ex Bonas di avanti un altro e naufraga de L’Isola dei famosi è uscita allo scoperto, svelando la sua gravidanza. Una notizia sicuramente bellissima, quella della maternità e della nascita del primo figlio, un maschietto, ma Paola sta ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta ferisce il marito Prudencio e Scappa di casa : La soap opera Il Segreto, scritta da Aurora Guerra e prodotta da Boomerang Tv, riesce sempre a riservare nuovi colpi di scena [VIDEO] al suo nutrito pubblico. Nelle puntate attese in Italia per il periodo autunnale, al centro delle vicende ci sara' soprattutto Julieta Uriarte. La donna, infatti, riuscira' ad evitare che il marito Prudencio Ortega abusi di lei ferendolo alla nuca, e subito dopo scappera' dalla villa di Francisca Montenegro, ...

Catania - travolge i vicini di casa con l'auto e Scappa : un morto e 7 feriti | Strage sfiorata : Erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada dove un uomo ha travolto con la propria auto i presenti forse per vecchie liti di vicinato. Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita. Al centro della drammatica aggressione ci sarebbero pessimi rapporti tra l'uomo e gli altri vicini di casa

Catania - travolge i vicini di casa con l'auto e Scappa : un morto e sette feriti | Miracolato bimbo di 9 mesi : Erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada dove un uomo ha travolto con la propria auto i presenti forse per vecchie liti di vicinato. Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita. Al centro della drammatica aggressione ci sarebbero pessimi rapporti tra l'uomo e gli altri vicini di casa

Donna nuda in strada : Scappata di casa dal balcone per sfuggire al compagno violento : In strada nuda, nel cuore della notte dopo essersi calata giù dalla finestra per sfuggire alla violenza del compagno. Così l'hanno trovata i poliziotti che in un primo momento hanno...