Sardegna | produzione di vino a rischio per il forte maltempo di Agosto

(Di domenica 9 settembre 2018) Coldirettilancia l’allarme per la vendemmia 2018. Laconserva per il secondo anno consecutivo il triste primato di Regione con maggiori perdite nelladel. Anche la vendemmia di quest’anno, come lo scorso anno, è infatti condizionata dalle avverse condizioni meteorologiche e si preannuncia, secondo le previsioni di Assoenologi, inferiore del 19% (560.000 ettolitri) rispetto alla media regionale degli ultimi 5 anni (690.000), – 7% rispetto agli ultimi 10 anni (604.000), – 30% rispetto al 2016 (804.000 ettolitri). Secondo queste previsioni l’Isola è quella che in percentuale ha le maggiori perdite tra tutte le regioni italiane rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Queste sono dovute alle straordinarie precipitazioni e grandinate diche hanno classificato il mese come il più piovoso da quando si rilevano i ...